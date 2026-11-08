Đồi cỏ hồng Chí Linh

Tháng Mười đến Mười một, màu cỏ trở nên đậm hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách tới tham quan. Ảnh: Tư

Nằm trên sườn đồi Hố Giang, thuộc khu vực Cầu Dòng, đồi cỏ hồng cách hồ Côn Sơn khoảng 500m.

Giữa vùng đất vốn nổi tiếng bởi những di tích lịch sử, văn hóa gắn với Côn Sơn - Kiếp Bạc, sự xuất hiện của thảm cỏ mang sắc hồng đã tạo nên điểm nhấn mới mẻ cho hành trình khám phá Chí Linh. Từ những bông cỏ mảnh mai, nơi đây mở ra một không gian lãng mạn, khiến người ta đôi lúc ngỡ mình đang lạc bước giữa cao nguyên Đà Lạt.

Vào mùa nở rộ, thường từ tháng Mười đến tháng Mười Một, những bông cỏ hồng li ti đan vào nhau, trải dài theo triền đồi, tạo thành từng lớp màu hồng phớt dịu dàng.

Sắc hoa không rực rỡ, kiêu sa mà phảng phất vẻ mong manh, thanh khiết. Trong màu xanh của cây lá, dưới nền trời thu cao rộng, thảm cỏ như một dải mây hồng vừa chạm xuống mặt đất.

Đồi cỏ đẹp nhất khi nắng sớm vừa lên, những giọt sương còn đọng trên đầu ngọn cỏ, hay lúc chiều muộn, ánh mặt trời nghiêng xuống, nhuộm cảnh vật trong sắc vàng dịu nhẹ.

Một làn gió thoảng qua, những bông cỏ khẽ lay động, tạo nên những gợn sóng mềm mại, nhấp nhô. Chẳng cần những sắp đặt cầu kỳ, thiên nhiên tự mình tạo nên phông nền đầy thi vị cho những bức ảnh lưu niệm.

Du khách đến đây có thể thong thả dạo bước, tìm một góc ngồi ngắm cảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè, người thân. Những tà áo dài, chiếc váy mềm hay trang phục mang gam màu trang nhã đều có thể hòa vào khung cảnh, làm nổi bật vẻ thơ mộng của mùa cỏ.

Sức hấp dẫn của đồi cỏ hồng còn nằm ở vị trí thuận lợi để kết hợp khám phá các điểm đến lân cận. Sau khi ngắm cỏ, du khách có thể ghé hồ Côn Sơn, thăm chùa Côn Sơn, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử gắn với vùng đất của danh nhân Nguyễn Trãi, hoặc tiếp tục hành trình về đền Kiếp Bạc.

Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, góp phần làm nên sức hút của Chí Linh - vùng đất giao hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và những lớp trầm tích lịch sử.

Một chuyến đi đến đồi cỏ hồng không đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị. Du khách có thể lựa chọn xe máy hoặc ô tô, ưu tiên những ngày trời nắng đẹp và đến vào buổi sáng hoặc cuối chiều để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cỏ.

Khi tham quan, hãy đi theo lối dành cho khách, tránh giẫm đạp lên thảm cỏ và giữ gìn vệ sinh chung để sắc hồng mong manh ấy còn được nâng niu qua nhiều mùa.

Giữa những bộn bề thường nhật, đôi khi người ta chỉ cần một nơi để chậm lại, lắng nghe tiếng gió và ngắm nhìn đất trời chuyển mùa.

Đồi cỏ hồng Chí Linh không quá rộng lớn, cũng chẳng phải kỳ quan xa xôi, nhưng lại có sức níu giữ riêng bằng vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi.

Và biết đâu, sau một lần ghé thăm, điều còn đọng lại trong lòng du khách là ký ức về một mùa thu hồng phớt, nơi tâm hồn được thảnh thơi giữa miền đất giàu dấu ấn văn hóa và lịch sử.