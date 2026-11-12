Đà Nẵng điểm đầu tiên trong 11 điểm đến nên ghé thăm tại Việt Nam năm 2027

Đà Nẵng được gợi ý là điểm đến đầu tiên trong số 11 điểm đến nên ghé thăm tại Việt Nam năm 2027. Ảnh: GIA MINH

Ngày 10/11, chuyên trang Lonely Planet đăng tải bài viết “11 Best Places to Visit in Vietnam in 2027” (11 điểm đến nên ghé thăm tại Việt Nam năm 2027) của tác giả Joe Bindloss, mang đến những gợi ý giúp du khách lên kế hoạch khám phá Việt Nam trong năm tới.

Một ngọn núi trong quần thể 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Ảnh: GIA MINH

Để chọn lọc danh sách, Lonely Planet xuất phát từ bảng xếp hạng Best in Travel 2027 - nơi Đà Nẵng được vinh danh là một trong những điểm đến hàng đầu của năm. Từ đó, tạp chí bổ sung những địa danh được giới chuyên gia thường xuyên ghé thăm, dựa trên ấn phẩm cẩm nang du lịch Việt Nam và trải nghiệm thực tế của đội ngũ tác giả.

Đà Nẵng - Điểm đến lý tưởng để tận hưởng nhịp sống thư thái của thành phố biển

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, ở vị trí đầu tiên trong danh sách, Đà Nẵng được Lonely Planet giới thiệu là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm nhịp sống thư thái tại một thành phố biển. Cẩm nang khắc họa hình ảnh một đô thị miền Trung đang phát triển mạnh mẽ, văn minh và sạch đẹp, song vẫn giữ trọn nét duyên dáng cùng cảm giác gần gũi của một thành phố nhỏ.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn, một trong những điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: GIA MINH

Tọa lạc tại miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái ban tặng danh thắng Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê trải dài cùng bầu không khí thư thái. Những ưu thế này tạo nên một hành trình linh hoạt, giúp du khách dễ dàng kết hợp thưởng ngoạn cảnh quan núi đá, thư giãn bên bờ biển và cảm nhận đời sống đô thị trong cùng một chuyến đi.

Bán đảo Sơn Trà cũng được sự quan tâm, gợi ý của Lonely Planet. Ảnh: Lê Phi

Bên cạnh đó, Lonely Planet đặc biệt dành sự chú ý cho bán đảo Sơn Trà - nơi mang lại những khoảng lặng giữa thiên nhiên cùng tầm nhìn bao quát ra biển lớn. Từ đây, sức hấp dẫn của điểm đến còn mở rộng qua các chuyến đi trong ngày kết nối ba di sản thế giới được UNESCO ghi danh: hệ thống lăng tẩm, đền đài của Huế; quần thể đền tháp Chăm Mỹ Sơn; và phố cổ Hội An đẹp như tranh vẽ.

Đô thị cổ Hội An cũng có tên trong gợi ý. Ảnh: GIA MINH

Trong đó, Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, còn quần thể di tích Cố đô Huế thuộc thành phố Huế. Khả năng kết nối linh hoạt giữa biển, thiên nhiên và các không gian di sản đa dạng giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để xây dựng hành trình khám phá miền Trung.

Ngoài ra, nền ẩm thực đặc sắc là một lý do quan trọng khác khiến Đà Nẵng được đánh giá cao. Theo Lonely Planet, sự kết hợp giữa cảnh quan, bầu không khí dễ chịu và các trải nghiệm ăn uống hấp dẫn khiến việc Đà Nẵng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Best in Travel 2027 là điều không bất ngờ. Đây là danh sách thường niên của cẩm nang này về những điểm đến hàng đầu cho năm tiếp theo.

Cầu Rồng - Điểm dừng chân ấn tượng trong hành trình khám phá thành phố về đêm

Cầu Rồng, điểm hẹn trong hành trình khám phá. Ảnh: GIA MINH

Bên cạnh bãi biển và các di sản, bài viết gợi ý du khách nên dành thời gian xem Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào lúc 21 giờ các ngày cuối tuần và dịp lễ. Màn trình diễn diễn ra trong vài phút, mang đến một trải nghiệm đặc trưng đầy thú vị khi khám phá Đà Nẵng về đêm.

Lonely Planet khuyên du khách nên đến sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi. Đồng thời, du khách cũng được khuyến nghị chủ động sắp xếp lộ trình, tránh di chuyển qua cầu Rồng và cầu Sông Hàn vào các ngày cuối tuần hay dịp lễ, khi giao thông quanh khu vực có thể ùn tắc. Gợi ý này giúp du khách vừa thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn, vừa thư thái dạo phố, ngắm cảnh và cảm nhận không gian bên sông Hàn.

Hội An - Khám phá chiều sâu di sản trong không gian hoài cổ

Hội An vẫn có sức hút đặc biệt trong lòng du khách. Ảnh: GIA MINH

Xuất hiện ở gợi ý thứ 7, Hội An được Lonely Planet lựa chọn cho những du khách yêu thích bầu không khí hoài cổ. Mang vẻ duyên dáng và cổ kính, phố cổ mở ra góc nhìn sâu sắc về các lớp lịch sử của Việt Nam thông qua kiến trúc, hoạt động giao thương và đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Hoa thàn mát trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: GIA MINH

Bài viết nhắc lại vai trò của Hội An từng là một trong những thương cảng quan trọng của châu Á, đón thương nhân từ Nhật Bản, Tây Ban Nha và Bắc Mỹ đến giao thương, góp phần tạo nên sự thịnh vượng cho giới buôn bán địa phương. Nguồn lực dồi dào từ hoạt động thương mại đã được các thương nhân đầu tư xây dựng những ngôi nhà buôn, kho trà, các cây cầu có mái che, hội quán mang phong cách Trung Hoa được trang trí công phu, cùng các đền miếu Nho giáo và chùa Phật giáo rực rỡ sắc màu.

Theo Lonely Planet, lịch sử mới chỉ là điểm khởi đầu của hành trình khám phá Hội An. Nhiều du khách lựa chọn ở lại nhiều ngày để tham gia các lớp nấu ăn do đầu bếp hướng dẫn, học làm bánh hoa hồng trắng, gỏi cuốn, hoặc đặt may trang phục theo số đo tại các tiệm may có mức giá phải chăng. Những trải nghiệm này giúp chuyến đi tiếp nối mượt mà từ việc ngắm nhìn kiến trúc đến tìm hiểu ẩm thực, làng nghề và đời sống của người dân phố Hội.

Để thay đổi nhịp điệu hành trình, cẩm nang gợi ý du khách rời Hội An đi vào vùng nội địa và nghỉ một đêm tại homestay cộng đồng ở làng Bhơ Hôồng của người Cơ Tu. Đây cũng là cơ hội nối dài chuyến khám phá từ không gian phố cổ đến văn hóa cộng đồng ở miền núi phía Tây Đà Nẵng.

Khẳng định sức hút của Đà Nẵng trên các ấn phẩm du lịch quốc tế

Bên cạnh Đà Nẵng, Hội An và dải ven biển Huế - Đà Nẵng, danh sách còn giới thiệu Hà Nội với những trải nghiệm dành cho người lần đầu đến Việt Nam; Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hành trình khám phá hang động; Huế với lịch sử vương triều; vịnh Lan Hạ và vịnh Bái Tử Long với cảnh quan biển đảo; Phú Quốc với các hoạt động dành cho gia đình có trẻ nhỏ; Hà Giang với núi non hùng vĩ; Thành phố Hồ Chí Minh với đời sống về đêm và Vườn quốc gia Ba Bể với thiên nhiên, làng bản cùng trải nghiệm trên hồ.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, việc tiếp tục được một cẩm nang du lịch quốc tế giới thiệu góp phần củng cố hình ảnh và sức hút của thương hiệu du lịch địa phương. Khi du khách đang tìm kiếm cảm hứng cho những chuyến đi năm 2027, các gợi ý từ Lonely Planet mang đến thêm một lý do để lựa chọn Đà Nẵng, biến cảm hứng trên những trang cẩm nang thành hành trình trực tiếp khám phá và cảm nhận.