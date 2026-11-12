Hé lộ những hình ảnh đầu tiên Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu tròn 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 – 2026), trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Hình ảnh tại lễ tổng duyệt

Nhân dấu mốc lịch sử đặc biệt này, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5 - 15.11.2026, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây không chỉ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mà còn là không gian kết tinh những giá trị cốt lõi của nền đạo học dân tộc: đề cao đạo đức, coi trọng tri thức, tôn vinh người thầy và lấy việc học làm nền tảng để lập thân, phụng sự quốc gia.

Tổng duyệt nghi thức "Khai Văn"

Trong dòng chảy gần một thiên niên kỷ, những giá trị ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một thiết chế giáo dục truyền thống, trở thành di sản tinh thần quý báu, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, hun đúc khí phách và trí tuệ Việt Nam.

Ngày nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục là biểu tượng của Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi kết nối ký ức lịch sử với đời sống đương đại, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài.

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống đạo học, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ những giá trị được hun đúc trong lịch sử, tinh thần Quốc học tiếp tục được kế thừa, phát huy, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay trên hành trình học tập, sáng tạo và cống hiến.

Tiết mục tại lễ tổng duyệt

Từ ngày 5 - 15.11.2026, chuỗi hoạt động kỷ niệm dấu mốc quan trọng 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân và du khách thập phương.

Các chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa tính trang trọng của hoạt động kỷ niệm, chiều sâu học thuật, giá trị di sản và những hình thức thể hiện sáng tạo, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống Quốc học Việt Nam.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam” diễn ra vào19h30 ngày 13.11.2026 tại sân Thái Học, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, VietNamshow và một số đơn vị phối hợp thực hiện. Tổng đạo diễn chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia là Phạm Hoàng Giang.

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp sáng tạo thực hiện được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn Quốc học, nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần đã hun đúc và làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Tổng duyệt tiết mục "Thư pháp"

Từ dấu mốc lịch sử năm 1076 với việc thành lập Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, chương trình khắc họa chiều sâu và sức sống của đạo học trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Qua đó, khẳng định vai trò của đạo học trong việc bồi đắp tri thức, hun đúc nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và hình thành những thế hệ con người có trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm với đất nước và dân tộc.

Buổi tổng duyệt đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về một không gian sân khấu giàu tính nghệ thuật, nơi vẻ đẹp truyền thống hòa quyện tinh tế với hơi thở đương đại.

Công nghệ sân khấu hiện đại được ứng dụng khéo léo, vừa tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng, vừa tôn lên vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của không gian di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tất cả cùng mở ra một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt, đưa khán giả ngược dòng thời gian, trở về với cội nguồn đạo học từ gần 950 năm trước để cảm nhận hành trình tiếp nối những giá trị ấy trong đời sống hôm nay một cách chân thực, gần gũi và sống động.

Được dàn dựng công phu với nhiều lớp lang sân khấu và các tiết mục trình diễn ấn tượng, chương trình dẫn dắt cảm xúc người xem qua từng lát cắt lịch sử, khơi dậy niềm xúc động và tự hào về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật cô đọng, giàu sức biểu cảm, những giá trị tinh thần được kết nối với khát vọng dựng xây và phát triển đất nước, tạo nên một hành trình nghệ thuật vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa có sức lay động và lan tỏa.

Với những hình ảnh ban đầu được hé lộ, Lễ kỷ niệm hứa hẹn tạo nên một dấu ấn văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời chuyển tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.