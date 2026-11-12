Trưng bày “Bóng vàng son” - giới thiệu tinh hoa làng nghề Sơn Đồng
Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, trưng bày “Bóng vàng son” giới thiệu với công chúng trong và ngoài nước tinh hoa mỹ nghệ làng nghề Sơn Đồng, Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-bay-bong-vang-son-gioi-thieu-tinh-hoa-lang-nghe-son-dong-246261112230209919.htm