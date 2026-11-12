Trưng bày “Bóng vàng son” - giới thiệu tinh hoa làng nghề Sơn Đồng

Tròn 950 năm kể từ khi vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), với tuyên ngôn bất hủ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Làm thế nào để chuyển hóa truyền thống trọng dụng hiền tài của cha ông trong kỷ nguyên mới? Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo “950 năm Quốc Tử Giám - Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” sáng 12/11.