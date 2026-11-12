Hoa dã quỳ ở Khu du lịch Tam Chúc 'hút' chân du khách

Trong tiết trời se lạnh đầu đông, Khu du lịch Tam Chúc lại mang vẻ đẹp thơ mộng, mơ màng bởi làn sương mờ ảo kèm con đường hoa dã quỳ đua nhau nở rộ, khoe sắc

Hoa dã quỳ tại Khu du lịch Tam Chúc thường nở rộ trong khoảng một tháng và đẹp nhất từ tháng 11 đến tháng 12

Từ đầu tháng 11 đến nay, các bạn trẻ nô nức đến checkin với hoa dã quỳ tại Khu du lịch Tam Chúc

Trong tiết trời se lạnh, được hoà mình giữa thiên nhiên Tam Chúc yên bình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của hoa dã quỳ sẽ khiến tâm hồn du khách trở nên thư thái, nhẹ nhàng, quên đi những lo toan thường nhật của cuộc sống

Rất nhiều du khách đến Khu du lịch Tam Chúc không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp nên thơ của loài hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ mang trong mình một vẻ đẹp mộc mạc, dân dã và đằm thắm

Hoa dã quỳ tuy bông không to nhưng do mọc dày thành từng bụi lớn, nên khi bung nở tạo thành những thảm vàng rực rỡ hút mắt du khách

Cảnh đẹp nên thơ, hùng vĩ của Khu du lịch Tam Chúc kết hợp với hoa dã quỳ bung nở vàng rực khiến nơi đây thành điểm check-in yêu thích của nhiều du khách thập phương, đặc biệt là các bạn trẻ