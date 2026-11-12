Xao xuyến trước vẻ đẹp của mùa hồng chín trên cao nguyên Mộc Châu
Những vườn hồng vào mùa chín trên cao nguyên Mộc Châu mang một vẻ đẹp rất riêng, không rực rỡ, kiêu sa nhưng đủ sức khiến lòng người xao xuyến.
Không chỉ níu chân du khách, bởi khí hậu mát mẻ trong lành, những mùa hoa rực rỡ và cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, những ngày này còn khoác lên mình chiếc áo vàng cam đầy quyến rũ. Những vườn hồng sai trĩu quả, với từng chùm quả chín vàng đung đưa trong nắng mùa Thu, tạo nên một khung cảnh đẹp như bức tranh cổ tích./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/xao-xuyen-truoc-ve-dep-cua-mua-hong-chin-tren-cao-nguyen-moc-chau-post1147886.vnp