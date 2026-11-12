Xao xuyến trước vẻ đẹp của mùa hồng chín trên cao nguyên Mộc Châu

Từng là loại gia vị quen thuộc trong các món ăn vùng cao, lá dổi đất nay được nhiều người tìm mua với giá khoảng 150.000 đồng/kg. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, loại cây có lá lớn hơn bàn tay này còn được trồng trong chậu tại nhà.