Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội đại đoàn kết

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng cây xanh chúc mừng ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại ngày hội, Trưởng ban Công Tác Mặt trận Khu phố 24 Lê Thị Lan Phương cho biết, thời gian qua, Khu phố 24 đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một TPHCM xanh - sạch - đẹp”, phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Khu phố còn vận động người dân ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Vì người nghèo”…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Hòa Hưng trao quà đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những kết quả đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng, trong đó có sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và từng hộ gia đình. Thời gian tới, Khu phố 24 quyết tâm xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Khu phố phát huy các tổ, nhóm tự quản, quan tâm chăm lo người cao tuổi, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao học bổng và quà đến các em học sinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, phường Hòa Hưng trao những phần quà đến các hộ gia đình, gia đình chính sách và người dân tiêu biểu trên địa bàn khu phố. Phường cũng trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ và quà cho các em thiếu nhi; trao giấy khen cho các gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”; giấy khen cho các gương điển hình “Gia đình văn hoá”.

Ngày hội còn có các hoạt động như: Gian hàng sống xanh – đổi rác tái chế nhận quà; không gian trải nghiệm Chuyển đổi số. Ngoài ra, có khu vực trò chơi dân gian liên hoàn: múa sạp, ô ăn quan, ném còn; khu vực ẩm thực 3 miền. Bên cạnh đó là các gian hàng pháp luật; gian hàng áo dài yêu thương; gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của các hộ kinh doanh trên địa bàn khu phố 24.