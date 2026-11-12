Phúc Thọ kết hợp hội chợ OCOP với hội thi đánh cá dập sào truyền thống

Tối 12-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND xã Phúc Thọ tổ chức khai mạc Chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hoa, nông sản thực phẩm an toàn gắn với Hội thi đánh cá dập sào năm 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương chúc mừng sự kiện. Ảnh: NM

Đặc sản bốn phương hội tụ

Gần 200 gian hàng với hàng nghìn sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hoa, nông sản và thực phẩm an toàn tạo nên không gian mua sắm phong phú, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Đặc biệt, việc gắn xúc tiến thương mại với Hội thi đánh cá dập sào năm 2026 góp phần quảng bá những giá trị kinh tế, văn hóa đặc sắc của vùng đất xứ Đoài.

Tham quan hội chợ, chị Khuất Thị Quyên, người dân xã Tích Giang, ấn tượng với quy mô tổ chức và sự phong phú của các mặt hàng. Theo chị Quyên, hội chợ giới thiệu nhiều đặc sản đến từ khắp các vùng miền trên cả nước, tạo điều kiện để người dân tham quan, mua sắm và lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.

Chị Phạm Thị Nhàn, chủ thể sản phẩm gà ủ muối đạt chứng nhận OCOP 3 sao, đến từ thôn Khoang Sau, xã Đoài Phương, cho biết thường xuyên tham gia hội chợ xúc tiến thương mại nhưng đây là lần đầu tiên mang sản phẩm đến Phúc Thọ.

Theo chị Nhàn, những sự kiện như vậy là cơ hội thiết thực để các cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Chị mong muốn các địa phương tổ chức nhiều hội chợ hơn, tạo cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

Từ tỉnh Lào Cai, anh Phan Mạnh Cường, đại diện Hợp tác xã Mường Vi, mang đến hội chợ các sản phẩm nông sản đặc trưng vùng Tây Bắc như gạo, măng, miến... Anh Cường kỳ vọng dịp cuối tuần sẽ có nhiều người dân đến hội chợ, quan tâm và ủng hộ sản phẩm của hợp tác xã, nhất là các mặt hàng nông sản thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện. Ảnh: NM

Anh Vũ Đình Hải, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đặc sản Cần Thơ, giới thiệu các sản phẩm bánh sầu riêng đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Anh Hải cho biết, việc giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội góp phần giúp du khách biết đến đặc sản địa phương khi có dịp tham quan, du lịch Cần Thơ. Anh đánh giá cao việc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có thêm điều kiện tham gia xúc tiến thương mại.

Bên cạnh nông sản, thực phẩm, hội chợ còn có nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Anh Đào Đức Thịnh, chủ cơ sở đồ gỗ Phương Thủy Tiến Thịnh, xã Thanh Trì mang đến các sản phẩm như tượng gỗ, lọ lục bình, bàn ghế...

Mong muốn tìm kiếm đối tác, kết nối khách hàng và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, anh Thịnh cho biết, hội chợ có quy mô lớn, gian hàng được bố trí ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương và các đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện. Ảnh: NM

Đánh thức tiềm năng xứ Đoài

Chương trình được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao đa năng Phúc Thọ. Theo Ban tổ chức, ban đầu dự kiến có từ 80 đến 100 gian hàng, song đến nay đã có gần 200 gian hàng đăng ký, trưng bày trên diện tích 5.000m².

Tham gia chương trình có các địa phương Hát Môn, Phúc Lộc, Tây Phương cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, xã Phúc Thọ đóng góp hơn 50% số lượng gian hàng, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của làng nghề mộc Triệu Xuyên cùng nhiều sản phẩm OCOP đã có chỗ đứng trên thị trường.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Phúc Thọ là nơi diễn ra sự kiện. Ảnh: NM

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết, Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề, chiếm khoảng 40% tổng số làng nghề cả nước và hơn 3.500 sản phẩm OCOP, dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm được đánh giá, phân hạng. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Mỗi sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ không chỉ mang giá trị thương mại mà còn kết tinh trí tuệ, bản sắc văn hóa và bàn tay tài hoa của người lao động.

Người dân phấn khởi mua sắm sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: NM

Đối với Phúc Thọ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có thêm không gian và dư địa phát triển. Trong 10 tháng đầu năm 2026, công nghiệp - xây dựng chiếm 57%, thương mại - dịch vụ chiếm 29%, nông nghiệp chiếm 14% tổng giá trị sản xuất.

Trên địa bàn xã, làng nghề mộc Triệu Xuyên, làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang cùng nhiều ngành nghề truyền thống đang tạo ra những lợi thế riêng cho địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các cơ sở sản xuất cần tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua chương trình, Phúc Thọ mong muốn tạo thêm điều kiện để các chủ thể sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, thúc đẩy liên kết giữa nông nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đông đảo người dân tham quan, mua sắm sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: NM

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi đánh cá dập sào truyền thống trên dòng sông Tích, gắn với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu, nơi thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh, Hội thi đánh cá dập sào còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ di sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái dòng sông Tích.

Việc kết hợp xúc tiến thương mại với hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm tạo nên sức hấp dẫn riêng cho chương trình, góp phần quảng bá hình ảnh Phúc Thọ thân thiện, giàu bản sắc và tiềm năng phát triển du lịch.

Xã Phúc Thọ kỳ vọng đây là hướng đi thiết thực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương năng động, bền vững.