Bế mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc tại Thái Nguyên

Sự kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống tạo nên những màn hòa tấu đặc sắc, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Dự chương trình có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Diễn ra từ ngày 6 đến 12-11 tại tỉnh Thái Nguyên, đợt 2 Cuộc thi quy tụ các nghệ sĩ, nhạc công đến từ 17 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, tham gia tranh tài ở hai nội dung độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Cùng với đợt 1 tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 33 đơn vị nghệ thuật với gần 800 nghệ sĩ, tạo nên không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn và thể hiện tài năng nghệ thuật trên quy mô toàn quốc.

Qua các phần trình diễn, nhiều tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện kỹ thuật diễn tấu và khả năng biểu đạt nghệ thuật, làm nổi bật đặc trưng, sắc thái của từng loại nhạc cụ. Các nghệ sĩ không chỉ phát huy giá trị truyền thống mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo, góp phần làm phong phú diện mạo âm nhạc dân tộc trong đời sống nghệ thuật đương đại.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao giải Xuất sắc cho chỉ huy dàn nhạc và nhạc sĩ.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 12 giải Nhì ở nội dung độc tấu; 3 giải Nhất, 3 giải Nhì ở nội dung hòa tấu và 2 giải Xuất sắc dành cho chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ sáng tác tác phẩm âm nhạc.

Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng dành cho dàn nhạc, tiết mục và nghệ sĩ biểu diễn có thành tích nổi bật.

Đây là sự ghi nhận đối với quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo và những đóng góp của các nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống.

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải Nhất nội dung thi độc tấu.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao kết quả Cuộc thi. Đồng thời đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp; các đơn vị nghệ thuật chú trọng đào tạo thế hệ nghệ sĩ kế cận, phát huy giá trị truyền thống gắn với tinh thần sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Cuộc thi mang lại nhiều cảm xúc nghệ thuật cho khán giả.

Việc tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức thành công đợt 2 không chỉ góp phần vào thành công chung của Cuộc thi, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của địa phương trong đồng hành với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp cấp quốc gia; qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh, con người và giá trị văn hóa xứ Trà.