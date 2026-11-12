Thành phố duy nhất ở Việt Nam lọt top 'điểm đến thế giới' mùa cuối năm

Khung cảnh ngã 3 ven biển Mỹ Khê được chia sẻ đầu tháng 6 gây "sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: @tobeynguyen.

Khoảng thời gian giữa Giáng sinh và đêm giao thừa thường được xem là giai đoạn đặc biệt trong năm. Tạp chí du lịch Lonely Planet nhận định đây là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho một chuyến đi. Nhiều người có thể được nghỉ làm trong tuần này, trong khi lịch họp và khối lượng công việc cần hoàn thành cũng thường ít hơn.

Kết hợp kỳ nghỉ giữa 2 dịp lễ giúp du khách tận dụng tối đa số ngày phép trong năm. Sau tháng 12 bận rộn với nhiều hoạt động, chuyến đi thư giãn cũng là dịp nghỉ ngơi trước khi bước sang năm mới.

Trong danh sách 10 điểm đến trên thế giới phù hợp cho kỳ nghỉ từ Giáng sinh đến năm mới do Lonely Planet công bố, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á, xếp vị trí thứ 4.

Tạp chí này đánh giá Đà Nẵng là thành phố hội tụ cảnh quan núi non, những bãi biển dài, hải sản tươi ngon và nhịp sống thư thái. Nằm ở miền Trung, gần giữa Hà Nội và TP.HCM, thành phố phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng bên biển. Từ đây, du khách cũng thuận tiện di chuyển đến 3 di sản UNESCO trong khu vực gồm phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và "Ma nhai Ngũ Hành Sơn" thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Cầu An Hội chật kín du khách khi đêm xuống, phía xa là Chùa Cầu nổi bật giữa dòng người. Ảnh: Ngọc Trần.

Một trong những điểm tham quan nổi bật là công viên giải trí tái hiện và kết hợp nhiều công trình kiến trúc châu Âu. Du khách có thể dành thời gian khám phá bán đảo Sơn Trà, ghé chùa Linh Ứng và chiêm ngưỡng tượng Phật Bà cao 67 m. Được mệnh danh là thành phố của những cây cầu, thành phố có nhiều vị trí để ngắm toàn cảnh sông Hàn và các cây cầu bắc qua sông.

Đà Nẵng có đường bờ biển dài gần 10 km. Trong đó, Mỹ Khê nằm gần trung tâm thành phố, tập trung nhiều quán cà phê và nhà hàng. Bãi biển có khu vực tắm tráng nước ngọt miễn phí cùng dịch vụ cho thuê ghế nằm, thuận tiện cho du khách nghỉ ngơi và tắm biển.

Về ẩm thực, tạp chí gợi ý du khách bắt đầu ngày mới với một tô mì Quảng nóng. Món ăn có sợi mì làm từ gạo, nước dùng đậm đà, ăn kèm tôm, thịt heo và trứng cút. Du khách cũng có thể thưởng thức bánh xèo nhân tôm, thịt hoặc ghé nhà hàng hải sản. Tại đây, thực khách vừa có thể ngắm biển, vừa thưởng thức hải sản tươi với mức giá hợp lý.

Trước đó, Đà Nẵng cũng góp mặt trong danh sách Best in Travel 2027 của Lonely Planet, tuyển chọn 50 điểm đến và trải nghiệm đáng ghé thăm nhất thế giới trong năm tới.

Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hiếu, Mạnh Thắng.

10 tháng của năm 2026, Đà Nẵng đón 17 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt, tăng 24,1%. Doanh thu lưu trú, ăn uống của thành phố đạt 58.365 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 4.407 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Bước vào mùa thu đông, Đà Nẵng đang chuyển hướng khai thác thị trường khách quốc tế, khách công vụ và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo) thông qua chuỗi sự kiện quốc tế, văn hóa và du lịch.

Cùng với Đà Nẵng, danh sách 10 điểm đến của Lonely Planet còn có Polynesia thuộc Pháp; Montreux (Thụy Sĩ); Cleveland và Leadville (Mỹ); Salzburg (Áo); Newport Beach (Mỹ); Victoria (Canada); Dunedin (New Zealand); Dollywood và Pigeon Forge (Mỹ).