Đội bóng của Công Phượng vẫn chưa biết thắng

CLB Thành phố Đồng Nai (phải) thua trận thứ 3 liên tiếp.

Trong tình trạng sân ngập nước vì mưa lớn, lối chơi kỹ thuật của hai đội phần nào bị hạn chế. Tuy nhiên Công an Hà Nội vẫn tỏ ra lấn lướt trước đội chủ nhà.Phút thứ 7, Công an Hà Nội được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trực diện khung thành của TP Đồng Nai, nhưng cú sút của tiền đạo Đình Bắc lại đập trúng hàng rào.

Không chỉ bị ép sân, khó khăn chồng chất khó khăn với đội chủ nhà khi họ phải nhận tổn thất lớn về mặt lực lượng từ rất sớm. Trận đấu diễn ra cực kỳ quyết liệt và Văn Sơn bên phía TP Đồng Nai đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm nguy hiểm với Đình Bắc, khiến TP Đồng Nai rơi vào thế thi đấu thiếu người.

Dù chơi hơn người, Công an Hà Nội cũng phải chờ đến những cơ hội cố định để đe dọa khung thành đối phương. Phút 32, Quang Hải tung ra quả đá phạt góc rất xoáy vào vòng cấm, Bùi Hoàng Việt Anh bật cao đánh đầu nhưng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Văn Phong của TP Đồng Nai đã có một hiệp đấu thi đấu xuất thần. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút ở khoảng phút 38, anh đã xuất sắc cản phá 2 pha dứt điểm cực khó liên tiếp từ Quang Vinh và Putros bên phía đội khách để giữ vững mành lưới trong hiệp 1.

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, sức ép dồn dập từ phía đội khách đã khiến hàng thủ thi đấu thiếu người của TP Đồng Nai nhanh chóng sụp đổ.

Phút 52, Thành Long thực hiện đường tạt bóng cực đẹp vào vòng cấm, tạo điều kiện cho tiền đạo Alan bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Văn Phong, mở tỷ số trận đấu. Phút 54, chỉ 2 phút sau, đến lượt Perea có cơ hội bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội khiến TP Đồng Nai vỡ trận quá nhanh. Phút 57, Lê Phạm Thành Long tự mình ghi tên lên bảng tỷ số với cú sút xa đầy uy lực từ khoảng cách 25m. Bóng đập trúng một hậu vệ TP Đồng Nai đổi hướng làm bó tay thủ môn Văn Phong, ấn định khoảng cách 3-0.

Sau khi tạo ra cách biệt an toàn với 3 bàn thắng, Công an Hà Nội chủ động giảm nhiệt độ trận đấu nhưng vẫn nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. Lúc này, nhằm tìm kiếm bàn gỡ, sự chú ý được dồn vào Công Phượng khi anh được tung vào sân. Phút 77, Công Phượng khiến các khán đài sân Bình Phước sôi động trở lại với những động tác xử lý bóng rất đẹp mắt, dù vậy các đồng đội của anh đã không thể tận dụng thành công cơ hội.

Vận đen tiếp tục bám đuổi TP Đồng Nai ở phút 86, khi Andrei Ivan xử lý bóng dù bị nước cản vẫn nỗ lực đánh gót cho Xuân Trường băng lên dứt điểm vào khung thành đã mở toang. Tuy nhiên, lực cản của nước mưa khiến bóng lăn quá chậm, tạo điều kiện cho cầu thủ Công an Hà Nội kịp thời lùi về cứu thua ngay trên vạch vôi.

Chung cuộc, TP Đồng Nai nhận thất bại 0-3 trước Công an Hà Nội. Đội bóng của Công Phượng tiếp tục trắng tay và vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại V-League 1-2026/27. Trong khi đó, với 3 trận toàn thắng, đội bóng của HLV Polking vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm, nhưng đã đá hơn các đội còn lại 1 trận.