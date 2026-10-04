HLV Kim Sang-sik: Càng khó khăn, tuyển Việt Nam càng quyết tâm chiến thắng

HLV Kim Sang-sik trả lời báo chí trước trận gặp Malaysia. (Nguồn: VFF)

Tối 4/10, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho màn chạm trán đội tuyển Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Vượt khó để giành chiến thắng

Trước cuộc chạm trán này, đội tuyển Việt Nam đang gặp một số vấn đề về nhân sự khi những cái tên như Hoàng Hên và Tài Lộc đang gặp những vấn đề về thể trạng, trong khi Việt Anh cũng bị chấn thương cơ.

“Đội hình mất một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc, hay Việt Anh do gặp chấn thương," ông Kim Sang-sik cho biết. "Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn."

Về trường hợp Bùi Hoàng Việt Anh, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết trung vệ này vẫn có khả năng ra sân khi đối đầu Malaysia. "Việt Anh đang có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu,” huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Về tình trạng của Tài Lộc và Hoàng Hên, thầy Kim cho biết quá trình thi đấu liên tục trong thời gian qua khiến các cầu thủ tích lũy những vấn đề về chấn thương và thể lực, qua đó ảnh hưởng đến trạng thái của đội tuyển tại giải đấu lần này.

“Tài Lộc trước giải Asian Cup gặp chút chấn thương nhẹ. Sau khi tập trung với đội tuyển thì thời gian khá ngắn nên việc phục hồi thể lực cũng có một chút vấn đề,” ông thầy người Hàn Quốc cho biết. "Còn đối với Hoàng Hên, do phải thi đấu với mật độ cao thời gian gần đây nên chưa thể thể hiện 100% sức lực khi lên tập trung đội tuyển.”

Ngoài những vấn đề về nhân sự, ông Kim Sang-sik bày tỏ tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không vào chung kết, nhưng khẳng định toàn đội vẫn sẽ dành sự tập trung và nỗ lực cao nhất cho trận tranh hạng Ba.

“Với tôi cũng như các cầu thủ, người hâm mộ hay các bạn cũng vậy, khi chúng ta chưa lọt vào trận chung kết thì điều đó khiến tôi và mọi người cảm thấy khá là thất vọng,” ông Kim Sang-sik chia sẻ.

"Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh giải ba chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất."

Hoàng Hên sẽ không thể góp mặt trong cuộc tái đấu Malaysia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đánh giá về đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng đội bóng này hiện đã có nhiều thay đổi và sở hữu lực lượng mạnh hơn so với những giải đấu trước.

“Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9, cầu thủ mới nhập tịch. Vì vậy, đội tuyển càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó vào ngày mai,” huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

Malaysia quyết "phá dớp"

Không lâu sau thất bại tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia lại có dịp tái ngộ đội tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe "phá dớp" không thể đánh bại "các chiến binh Sao vàng" sau hơn 11 năm.

Theo thống kê, lần gần nhất đội tuyển Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam là ở bán kết AFF Cup 2014, khi có chiến thắng bất ngờ 4-2 ngay tại sân Mỹ Đình.

Phát biểu trước trận đấu với Việt Nam, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia tôn trọng đội tuyển Việt Nam, nhưng sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng sau những màn trình diễn tích cực tại FIFA ASEAN Cup.

"Chúng tôi biết Việt Nam đến giải với một đội hình mạnh. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á," ông Tan Cheng Hoe chia sẻ. "Tất nhiên, ngày mai là một giải đấu khác, một trận đấu hoàn toàn khác. Hy vọng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Toàn đội đang có tâm trạng tốt, bầu không khí tốt và tinh thần tốt để đối đầu với đội tuyển Việt Nam."

Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia)./.