Bergson - bài toán mới của Việt Nam trước Malaysia

Bergson da Silva ghi 4 bàn sau ba trận đầu tiên cho Malaysia tại FIFA ASEAN Cup.

Khi Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8, Bergson da Silva chưa khoác áo đội tuyển Malaysia. Phải đến giữa tháng 9, tiền đạo sinh tại Brazil mới đủ điều kiện thi đấu cho "Harimau Malaya" sau hơn 5 năm chơi bóng tại nước này.

Không mất nhiều thời gian để Bergson tạo dấu ấn. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt trước Bangladesh, rồi lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup. Bốn bàn sau ba trận khiến tiền đạo 35 tuổi trở thành khác biệt đáng chú ý nhất của Malaysia so với hai lần gặp Việt Nam trước đó.

Hồi tháng 8, Malaysia không thiếu những tình huống đưa bóng tới gần vùng cấm Việt Nam. Vấn đề nằm ở khâu cuối cùng. Họ có tốc độ ở hai biên, có những pha xâm nhập của Pavithran Gunalan, Faris Danish hay Paulo Josue, nhưng thiếu một trung phong đủ sức chiếm lĩnh khu vực trước khung thành.

Bergson mang đến đúng thứ đó.

Malaysia có một điểm đến rõ ràng hơn

Bergson không phải mẫu tiền đạo chỉ đứng chờ bóng trong vùng cấm. Anh có thể quay lưng, giữ bóng trước trung vệ, làm tường cho đồng đội và quan trọng hơn cả là biết xuất hiện ở khu vực nguy hiểm đúng thời điểm.

Điều này giúp Malaysia chơi trực diện hơn. Arif Aiman có thể kéo bóng từ biên, hậu vệ biên có thể đưa bóng vào sớm, còn các tiền vệ phía sau không cần phải mất quá nhiều nhịp để tìm một phương án kết thúc. Phía trong vùng cấm đã có Bergson chờ sẵn.

Sự xuất hiện của Bergson giúp Malaysia có một điểm đến rõ ràng hơn trong vùng cấm so với hai trận gặp Việt Nam hồi tháng 8.

Trận thắng Singapore là ví dụ rõ nhất. Bergson ghi ba bàn trong bối cảnh Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình để chạy đua chỉ số với Indonesia. Anh xuất hiện liên tục ở khu vực trung tâm và trở thành người kết thúc những pha tấn công mà trước đây Malaysia thường xử lý thiếu gọn gàng.

Khả năng ấy không phải điều mới xuất hiện ở FIFA ASEAN Cup. Bergson đã chơi cho Johor Darul Ta'zim từ năm 2021 và nhiều mùa liền duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao. Riêng mùa 2025/26, anh ghi 27 bàn tại giải VĐQG và 42 bàn trên mọi đấu trường.

Việc Bergson đá cùng nhiều tuyển thủ Malaysia tại JDT cũng giúp quá trình hòa nhập diễn ra nhanh hơn. Arif Aiman hiểu cách anh di chuyển, Dion Cools quen với cách anh giữ bóng và kéo người. Malaysia vì thế không phải xây dựng lại một hệ thống hoàn toàn mới chỉ để phục vụ một trung phong mới lên tuyển.

Đó là điểm Việt Nam cần chú ý. Nếu chỉ tập trung theo người, Bergson vẫn có thể kéo trung vệ ra khỏi vị trí để mở khoảng trống cho tuyến hai. Nếu hàng thủ lùi quá sâu, Malaysia lại có thêm khoảng không cho Arif Aiman hoặc các tiền vệ phía sau xử lý.

Nói cách khác, sự nguy hiểm của Bergson không chỉ nằm ở 4 bàn thắng.

Không thể chỉ chăm chăm khóa Bergson

Dù vậy, trận hòa Indonesia 0-0 cũng cho thấy Malaysia chưa phải đội có thể ghi bàn ở mọi hoàn cảnh. Họ được chơi hơn người từ phút 37 nhưng vẫn không tìm được đường vào khung thành đối thủ. Khi Indonesia hạ thấp đội hình và giữ cự ly chặt, khoảng trống dành cho Bergson giảm đi đáng kể.

Đó có thể là gợi ý cho Việt Nam. Thay vì chỉ cắt cử một trung vệ theo sát Bergson, điều quan trọng hơn là hạn chế nguồn bóng đưa tới anh.

Việt Nam từng giữ sạch lưới trước Malaysia qua hai lượt bán kết, nhưng lần tái đấu này hàng thủ phải giải thêm bài toán mang tên Bergson.

Arif Aiman và các cầu thủ biên Malaysia cần bị gây áp lực sớm. Nếu họ có đủ thời gian chỉnh bóng rồi đưa bóng thuận lợi vào vùng cấm, nhiệm vụ của trung vệ Việt Nam sẽ khó hơn nhiều. Ngược lại, khi Bergson buộc phải lùi xuống nhận bóng hoặc tranh chấp ở xa khung thành, mức độ nguy hiểm của anh sẽ giảm.

So với hồi tháng 8, bài toán của hàng thủ Việt Nam vì thế thay đổi khá rõ. Khi ấy, Malaysia có thể đưa bóng lên nhưng thường thiếu người kết thúc. Bây giờ họ có một trung phong mạnh, giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ tốt.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi ấy xuất hiện đúng lúc Việt Nam lại mất Xuân Son. Hơn một tháng trước, chính Son ghi 3 trong 4 bàn của Việt Nam qua hai lượt bán kết. Lần này, người từng tạo ra khác biệt lớn nhất cho Việt Nam không thể thi đấu, trong khi Malaysia lại có thêm một trung phong mà thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa từng phải đối đầu ở cấp đội tuyển.

Đó là lý do trận tái đấu ngày 5/10 khó được nhìn bằng kết quả 4-0 trước đây. Malaysia đã có thêm Bergson, còn Việt Nam phải tìm cách đối phó với một mối đe dọa mới trong vùng cấm.

Nếu hàng thủ Việt Nam kiểm soát được nguồn bóng dành cho Bergson, Malaysia sẽ mất đi phương án tấn công rõ ràng nhất. Nhưng nếu để tiền đạo 35 tuổi liên tục nhận bóng ở khu vực nguy hiểm, trận đấu sẽ rất khác so với hai lần gặp nhau hồi tháng 8.