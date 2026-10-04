Giải Cầu lông TP Hồ Chí Minh: Gần 400 vận động viên tranh tài

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao nội dung đôi nam lứa tuổi 61-65.

Diễn ra từ ngày 2-4/10, giải thu hút gần 400 vận động viên đến từ 31 câu lạc bộ, trong đó có 5 câu lạc bộ đến từ Brunei và Malaysia. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ thuộc 9 nhóm tuổi. Khối trung niên chia theo các mốc tuổi từ 31-40, 41-45 và 46-50; khối cao tuổi gồm các nhóm từ 51-55, 56-60 và trên 60 tuổi.

Sự hiện diện của các tay vợt nước ngoài cũng tạo nên bầu không khí sôi nổi, nâng cao tính chuyên môn và cạnh tranh của giải. Ban Tổ chức đã trao 85 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với khẩu hiệu "Kết nối cộng đồng - Nâng bước tài năng", giải đấu tạo cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ vận động viên trong và ngoài nước.

Giải đấu năm nay ghi nhận điểm mới khi lần đầu tiên thu hút được các câu lạc bộ nước ngoài tham gia. Từ việc mở rộng thêm lứa tuổi trẻ từ 31-40 tuổi vào năm 2024, đến năm nay giải đã mở rộng quy mô ra các tỉnh lân cận và mời các câu lạc bộ quốc tế tranh tài.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao nội dung đôi nam lứa tuổi 66-70.

Ban Tổ chức kỳ vọng mùa giải năm sau sẽ thu hút thêm nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước tham gia, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.