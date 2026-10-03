Quang Hải nói gì khi CAHN lần đầu dự AFC Champions League Elite?

Nguyễn Quang Hải cùng CLB Công an Hà Nội ăn mừng vô địch V.League 2025/26. Ảnh: Minh Chiến.

"Thi đấu ở những giải quốc tế tầm châu lục là trách nhiệm của CLB Công an Hà Nội. Đây còn là việc toàn đội đại diện cho cả một quốc gia và chúng tôi hiểu được giá trị đó cũng như hiểu trách nhiệm của mình. Các cầu thủ phải thi đấu tốt nhất và mang lại nhiều thành tích hơn để khẳng định niềm tự hào của bóng đá Việt Nam cũng như truyền thống của CLB Công an Hà Nội", Nguyễn Quang Hải chia sẻ trong sự kiện Ngày hội bóng đá: Kỷ niệm 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy chiều 3/10.

CLB CAHN chơi trận đầu tiên tại AFC Champions League Elite hôm 15/9, thua Gamba Osaka 1-4. Ở lượt tới, đương kim quán quân V.League chạm trán Kashima Antlers vào tối 13/10 trên sân Hàng Đẫy.

Tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định: "Tôi tự hào là một phần của tập thể này. Trên cương vị đội trưởng, tôi luôn nói với đồng đội rằng chúng ta là những người tiếp nối các giá trị truyền thống thiêng liêng mà bậc cha chú để lại. Chúng tôi hiểu mình còn rất nhiều điều phải làm, không chỉ ở khía cạnh bóng đá, để giữ gìn những giá trị của các tiền bối, để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá thủ đô", ngôi sao sinh năm 1997 nói thêm.

Trận đấu giữa đội cựu cầu thủ Công an Hà Nội và cựu cầu thủ Thể Công.

Ngày hội bóng đá ở sân Hàng Đẫy chiều 3/10 là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội. Ngày hội có sự tham gia của các đội cựu cầu thủ Công an Hà Nội, cổ động viên Công an Hà Nội, cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, cựu cầu thủ Thể Công và cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam.

Các trận giao hữu giữa các đội diễn ra trong bầu không khí sôi nổi. Ngoài ra, các thành viên CLB Công an Hà Nội hiện tại như trợ lý HLV Phạm Thành Lương cùng các cầu thủ Trần Đình Trọng, Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải cũng tham dự, bày tỏ sự kính trọng với những cựu danh thủ lừng lẫy một thời của bóng đá thủ đô.

Chiều 10/10 tới, đúng ngày "sinh nhật" thứ 70 của đội bóng, CLB Công an Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất tại hội trường lớn Công an thành phố Hà Nội.