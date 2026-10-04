Chuyện đang gì xảy ra với Croatia?

Thất bại trước đội tuyển Anh tại UEFA Nations League 2026 - 2027 không chỉ đơn giản là một trận thua, mà nó còn là một trận thua kỷ lục có lẽ sẽ khiến người hâm mộ khó mà… nuốt trôi được. Bởi dù gì thì đội tuyển Croatia cũng là đội đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA.

Những trụ cột của đội tuyển Croatia như Luka Modric đã không thể thắng được gánh nặng của tuổi tác. (Nguồn: Wikimedia Commons)

1. Thử nghiệm hoàn toàn thất bại của huấn luyện viên Slaven Bilic. Trước khi Slaven Bilic tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng, đội tuyển Croatia vốn là một đội tuyển mạnh với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, từng về nhì tại World Cup lẫn UEFA Nations League, vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại cũng đã nói lên thực lực của họ. Nhưng sau khi Slaven Bilic tiếp quản vị trí mà Zlatko Dalic để lại, thì thử nghiệm kết hợp những cựu binh và những cầu thủ trẻ nhằm hướng tới trẻ hóa đội hình Croatia đã gặp phải thất bại nghiêm trọng. Sự thiếu kết nối một cách rõ ràng giữa các cầu thủ cũng như giữa các tuyến, đã khiến cho đội hình của họ sụp đổ khá dễ dàng trước khả năng gây sức ép cường độ cao rất tốt của các cầu thủ đội tuyển Anh. Rõ ràng khoảng cách giữa các thế hệ của đội tuyển Croatia vẫn là rất lớn.

2. Các ngôi sao cựu binh của Croatia đã không thể gồng gánh được đội tuyển. Nhìn vào đội hình ra sân của đội tuyển Croatia, người ta không khó để thấy ý tưởng của huấn luyện viên Slaven Bilic, đó là đội tuyển vẫn sẽ vận hành trên bộ khung của các cựu binh ngôi sao như Ivan Perisic, Luka Modric, Mateo Kovacic…, để các cầu thủ trẻ học hỏi theo. Nhưng vấn đề là, dù đẳng cấp thì vẫn còn đó, nhưng rõ ràng tuổi tác đã không cho phép những lão tướng này chống đỡ được sức ép kinh khủng đến từ các ngôi sao trẻ khỏe của đội tuyển Anh. Nếu ở giai đoạn sung sức, Luka Modric gồng gánh cả tuyến giữa đội tuyển Croatia cho đến hiệp phụ cũng không vấn đề gì, nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể dùng “lực bất tòng tâm” để mô tả tình trạng của ngôi sao năm nay đã 41 tuổi này.

3. Thế hệ trẻ Croatia vẫn chưa theo kịp bước chân của các lão tướng. Có một thưc tế là nếu không sử dụng những lão tướng như Ivan Perisic, Luka Modric…, thì Slaven Bilic cũng không có lựa chọn nào trẻ trung hơn đủ khả năng thế chỗ. Chưa nói tới việc họ đang thiếu chân sút thực sự đẳng cấp khi những Petar Musa, Igor Matanovic hay Dion Beljo… đều thường thường như nhau, thì trên băng ghế dự bị cũng không có nhân sự nào có thể thay thế vai trò của Luka Modric hoặc Mateo Kovacic. Có thể thấy, dù đã thua tan nát, nhưng Slaven Bilic chỉ có thể đưa Kristijan Jakic vào thay cho Luka Modric đã kiệt sức, dù những gì Kristijan Jakic có thể làm chỉ là… gần như tàng hình sau đó, mà không có ai để thay cho Ivan Perisic hoặc Mateo Kovacic. Những ngôi sao trẻ như Josko Gvardiol, Josip Stanisic, Martin Baturina.. đang là quá ít, và hiển nhiên vẫn chưa thế giúp Croatia tạo nên một thế hệ vàng kế cận.

4. Croatia đang là một tập thể thiếu đi ý chí chiến đấu. Đội tuyển Croatia vẫn nổi tiếng với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, luôn ra sân với quyết tâm cao nhất. Tiêu biểu cho tinh thần ấy chính là đội trưởng Luka Modric, người luôn là đầu tàu từ lối chơi cho đến ý chí chiến đấu của đội tuyển Croatia mỗi khi ra sân. Nhưng khi bước chân của Luka Modric đã không trụ lại nổi với gánh nặng của tuổi tác, đã không thể thi đấu với 100% khả năng trong cả trận đấu, đã không thể cưỡng lại được sức trẻ của các ngôi sao đội tuyển Anh, thì đội tuyển Croatia lại không còn ai đủ khả năng xốc lại tinh thần của các cầu thủ trẻ. Một khi đã không còn ý chí chiến đấu, thì chuyện sụp đổ cùng buông xuôi là có thể hiểu được. Sau trận đấu này chắc chắn huấn luyện viên Slaven Bilic sẽ phải giải quyết vấn đề này, khi mà ngày những lão tướng trụ cột của đội tuyển Croatia giã từ đội tuyển quốc gia sẽ là rất gần.