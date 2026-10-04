Tuyển Việt Nam chỉ còn 17 cầu thủ lành lặn

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 17 cầu thủ trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc không tập cùng các đồng đội trong buổi tập chiều 4/10. HLV Kim Sang-sik hiện chỉ có 17 cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh, gồm ba thủ môn và 14 cầu thủ ở các vị trí khác.

Trao đổi với báo chí trước buổi tập, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Với số lượng cầu thủ chuẩn bị có hạn, kế hoạch xoay xở cũng như đưa ra phương án thay người trong hiệp hai sẽ gặp đôi chút khó khăn".

Hoàng Hên và Tài Lộc chấn thương, không thể tham gia tập luyện và chắc chắn vắng mặt ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đình Bắc và Việt Anh tập riêng, chạy nhẹ dưới sự theo dõi của bác sĩ Trần Huy Thọ. Khả năng ra sân của hai cầu thủ này vẫn bỏ ngỏ.

Đình Bắc và Việt Anh bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Hoàng Hên và Tài Lộc chắc chắn vắng mặt. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, hàng công tuyển Việt Nam đã chịu nhiều tổn thất trong quá trình dự giải. Đội phó Nguyễn Xuân Son rời đội vì chấn thương, còn Phạm Gia Hưng trở về nước vì việc gia đình. Đó là chưa kể đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cũng chưa đạt được thể trạng tốt nhất.

Về trường hợp Việt Anh, HLV Kim Sang-sik nói: "Chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh không quá nghiêm trọng. Ban huấn luyện cùng ban y tế sẽ kiểm tra, điều chỉnh thể trạng và tiếp tục theo dõi tình hình trong hôm nay trước khi đưa ra quyết định".

Trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Highlights Việt Nam 4-2 Pakistan Chiều 2/10, Việt Nam vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà - Minh Toản