Thể thao

Asiad bế mạc, tuyển cầu mây Việt Nam được chào đón ngày về nước

Tuyển cầu mây Việt Nam về nước trong đúng ngày Asiad 2026 bế mạc. Những nhà vô địch Á vận hội được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Báo VietnamNet
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Chiều 4/10, Asiad 2026 chính thức bế mạc sau hơn 2 tuần tranh tài hấp dẫn, nhiều cảm xúc. Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, xếp hạng 19 tại Đại hội. Trong lễ bế mạc, chỉ một số ít lãnh đạo cùng các cán bộ đoàn đại diện tham dự .

Chiều 4/10, Asiad 2026 chính thức bế mạc sau hơn 2 tuần tranh tài hấp dẫn, nhiều cảm xúc. Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, xếp hạng 19 tại Đại hội. Trong lễ bế mạc, chỉ một số ít lãnh đạo cùng các cán bộ đoàn đại diện tham dự .

Trong khi đó, tại quê nhà, lãnh đạo Cục TDTT có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để chào đón các thành viên đoàn TTVN về nước.

Trong khi đó, tại quê nhà, lãnh đạo Cục TDTT có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để chào đón các thành viên đoàn TTVN về nước.

Tuyển cầu mây Việt Nam có ngày về đầy cảm xúc.

Tuyển cầu mây Việt Nam có ngày về đầy cảm xúc.

Tại Asiad 2026, các cô gái cầu mây Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung 2 nữ và 4 nữ.

Tại Asiad 2026, các cô gái cầu mây Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung 2 nữ và 4 nữ.

Sau đúng 20 năm giành cú đúp HCV tại Asiad 2006, cô trò HLV Trần Thị Vui tái lập thành tích giành 2 HCV.

Sau đúng 20 năm giành cú đúp HCV tại Asiad 2006, cô trò HLV Trần Thị Vui tái lập thành tích giành 2 HCV.

Tuyển cầu mây Việt Nam có kỳ Asiad thành công.

Tuyển cầu mây Việt Nam có kỳ Asiad thành công.

Các VĐV Việt Nam sau khi mang vinh quang về cho Tổ quốc, đã được nhận những phần thưởng, chế độ đãi ngộ rất xứng đáng.

Các VĐV Việt Nam sau khi mang vinh quang về cho Tổ quốc, đã được nhận những phần thưởng, chế độ đãi ngộ rất xứng đáng.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam trong ngày về nước sau hàng tháng trời tập huấn, thi đấu xa nhà.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam trong ngày về nước sau hàng tháng trời tập huấn, thi đấu xa nhà.

Cầu mây và karate là hai môn đóng góp HCV cho đoàn TTVN tại Asiad 2026.

Cầu mây và karate là hai môn đóng góp HCV cho đoàn TTVN tại Asiad 2026.

Ảnh: Tam Ninh - T.D

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/asiad-be-mac-tuyen-cau-may-viet-nam-duoc-chao-don-ngay-ve-nuoc-2561615.html