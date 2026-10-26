Đọc gì trước khi đến TP.HCM?

Du khách trải nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong đợt chạy thử tháng 11/2024. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, TP.HCM sở hữu không gian du lịch rộng lớn, kết nối các điểm tham quan đô thị với làng nghề truyền thống, khu sinh thái và những điểm nghỉ dưỡng biển như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Côn Đảo.

Theo số liệu Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng năm 2026, thành phố ước đón 39,57 triệu lượt khách nội địa, đạt 79,1% kế hoạch năm. Riêng tháng 9, lượng khách nội địa đạt khoảng 4,07 triệu lượt. Tổng thu du lịch trong 9 tháng ước đạt 282.696 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tìm kiếm điểm tham quan, lên lịch trình hay lựa chọn những món ăn phải thử, du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá TP.HCM bằng những cuốn sách viết về vùng đất này.

Qua các trang sách, thành phố mang tên Bác hiện lên với nhiều lớp ký ức, từ những con phố lâu đời, công trình kiến trúc cổ đến hàng quán, khu chợ và lối sống hào sảng của người dân địa phương.

Dưới đây là 5 cuốn sách phù hợp để đọc trước chuyến đi.

Sách do Phương Nam Book và NXB Văn hóa dân tộc liên kết xuất bản năm 2022. Ảnh: Tiki.

Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn: Ký ức rực rỡ

Artbook về lịch sử, văn hóa và ký ức đô thị

Ra mắt năm 2022, Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn: Ký ức rực rỡ của nhà báo Phạm Công Luận, với phần minh họa của họa sĩ Lâm Nguyễn Kha Liêm, đưa độc giả khám phá thành phố qua những công trình kiến trúc, địa danh, khu phố và sinh hoạt văn hóa.

Điểm thú vị của tác phẩm nằm ở cách kết hợp tư liệu lịch sử với tranh minh họa, tái hiện diện mạo một đô thị từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển.

Những hội quán người Hoa, công trình tín ngưỡng, khu buôn bán sầm uất và nếp sinh hoạt thường nhật được giới thiệu qua các câu chuyện gần gũi, giúp người đọc hình dung rõ hơn đời sống của cư dân Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.

Với du khách, cuốn sách đặc biệt phù hợp trước hành trình khám phá Chợ Lớn, nơi còn lưu giữ nhiều dấu ấn kiến trúc và văn hóa của cộng đồng người Hoa. Những con đường, ngôi chùa hay hội quán có thể trở nên thú vị hơn khi người tham quan biết thêm câu chuyện phía sau.

Tập 1 bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố của Phạm Công Luận, do NXB Tổng hợp TP.HCM tái bản năm 2021. Ảnh: Phương Nam Books.

Sài Gòn - Chuyện đời của phố (Tập 1)

Biên khảo

Nếu muốn khám phá những câu chuyện ẩn sau các góc phố, Sài Gòn - Chuyện đời của phố của Phạm Công Luận là lựa chọn đáng cân nhắc.

Cuốn sách tập hợp 36 bài viết về đời sống Sài Gòn xưa, khai thác những con đường, ngôi nhà cổ, hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và các nhân vật từng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa thành phố.

Thông qua tư liệu và hình ảnh, tác phẩm đưa độc giả trở lại một Sài Gòn của nhiều thập niên trước, khi những khu phố, cửa hiệu, rạp hát và không gian sinh hoạt cộng đồng gắn chặt với đời sống cư dân.

Thành phố trong sách không hiện lên qua những tòa nhà cao tầng hay điểm check-in hiện đại, mà qua các dấu tích lịch sử và ký ức còn lưu giữ giữa lòng đô thị.

Đây có thể là gợi ý cho du khách yêu thích khám phá kiến trúc, dạo bộ qua những con đường cũ ở trung tâm thành phố hoặc tìm hiểu sự thay đổi của Sài Gòn qua từng thời kỳ.

Tập tản văn Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ của tác giả Đàm Hà Phú, do NXB Trẻ xuất bản và phát hành. Ảnh: NXB Trẻ.

Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ

Tản văn

Không tập trung vào những công trình nổi tiếng hay sự kiện lịch sử, Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ của Đàm Hà Phú lại kể về thành phố qua những con người bình dị.

Tập tản văn ghi lại các cuộc gặp gỡ, câu chuyện đời thường và những hành động tử tế trong cuộc sống của người dân Sài Gòn.

Nhân vật trong sách có thể là những người lao động, người bán hàng hay những người xa lạ tình cờ gặp nhau giữa nhịp sống đô thị. Qua cách họ ứng xử, giúp đỡ và sẻ chia, tác giả khắc họa nét chân thành, hào sảng thường được nhắc đến khi nói về con người Sài Gòn.

Với những độc giả lần đầu đến TP.HCM, tác phẩm gợi mở một cách khám phá gần gũi hơn. Bên cạnh các điểm tham quan nổi tiếng, trải nghiệm thành phố còn nằm ở việc ghé một quán ăn nhỏ, trò chuyện với người bán hàng hay quan sát cuộc sống trong các khu dân cư.

Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường đôi khi lại để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả những điểm đến đông khách.

Tập tùy bút ẩm thực Sài Gòn chở cơm đi ăn phở của tác giả Ngữ Yên, do NXB Văn hóa - Văn nghệ xuất bản năm 2017. Ảnh: Fahasa.

Sài Gòn chở cơm đi ăn phở

Tùy bút

Ẩm thực là một trong những lý do khiến nhiều du khách muốn khám phá TP.HCM. Với những người quan tâm đến văn hóa ăn uống, Sài Gòn chở cơm đi ăn phở của Ngữ Yên mang đến góc nhìn thú vị về sự giao thoa ẩm thực tại đô thị phương Nam.

Xuất bản năm 2017, cuốn sách tập hợp những câu chuyện về món ăn, khẩu vị và tập quán ăn uống, qua đó phản ánh đời sống văn hóa Sài Gòn.

Là nơi hội tụ cư dân nhiều vùng miền, thành phố tiếp nhận nhiều món ăn khác nhau. Theo thời gian, một số món được điều chỉnh hương vị, cách chế biến để phù hợp với khẩu vị địa phương, góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực đa dạng.

Trong sách, món ăn không đơn thuần được nhìn nhận qua hương vị hay nguyên liệu, mà còn gắn với lịch sử, ký ức và những câu chuyện đời sống.

Trước chuyến đi, độc giả có thể tìm thấy cảm hứng để khám phá các khu chợ truyền thống, quán ăn lâu năm hay hàng rong ven đường. Thay vì chỉ lựa chọn những địa chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, du khách có thêm lý do tìm hiểu nguồn gốc món ăn, cách chế biến và thói quen ăn uống của người dân địa phương.

Cuốn sách ảnh song ngữ Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Hạnh chủ biên, NXB Tổng hợp TP.HCM tái bản năm 2025. Ảnh: Fahasa.

Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Sách ảnh tư liệu

Với du khách yêu thích kiến trúc và lịch sử đô thị, Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là một lựa chọn đáng chú ý.

Cuốn sách được tái bản năm 2025, tập hợp hơn 300 bức ảnh tư liệu về kiến trúc, cảnh quan, văn hóa và sinh hoạt xã hội của Sài Gòn - TP.HCM qua các thời kỳ.

Những dinh thự, trường học, bệnh viện, khách sạn, công trình giao thông cùng hình ảnh đời sống thường nhật giúp người đọc hình dung quá trình chuyển mình của thành phố.

Điểm hấp dẫn của tác phẩm nằm ở những hình ảnh gợi nhớ diện mạo đô thị trong quá khứ, khi nhiều công trình quen thuộc ngày nay vẫn mang dáng vẻ khác biệt.

Du khách có thể lựa chọn một hành trình tham quan gắn với di sản kiến trúc, đối chiếu những hình ảnh xưa với không gian hiện tại hoặc tìm hiểu lịch sử các công trình trước khi ghé thăm.