Phát động Cuộc thi Ảnh nghệ thuật 'Đồng Tháp - Hội tụ và vươn xa'

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp tại Đại hội Phân hội Nhiếp ảnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc hoặc học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm các tác giả nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và người yêu thích nhiếp ảnh.

Nội dung sáng tác tập trung vào vẻ đẹp cảnh quan, đời sống, con người; di tích, di sản, lễ hội, làng nghề; những đổi thay trong xây dựng đô thị, nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh tác nghiệp tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Các tác giả có thể khai thác đề tài lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn bình yên biên giới, vùng biển. Ban Tổ chức khuyến khích những tác phẩm có tính phát hiện, chiều sâu nhân văn, thể hiện chủ đề qua con người, sự việc và khoảnh khắc cụ thể.

Tác phẩm dự thi gồm ảnh đơn và ảnh bộ, ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp tại các địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp theo địa giới hành chính hiện hành.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 20 tác phẩm, tính chung cả 2 hạng mục. Mỗi bộ ảnh gồm từ 5 đến 8 ảnh, có phần giới thiệu nội dung, chú thích từng ảnh và ảnh maket tổng thể. Cuộc thi khuyến khích tác phẩm sáng tác từ năm 2025 đến tháng 11-2026.

Giao diện chính website nhận tác phẩm cuộc thi.

Theo thể lệ, tác phẩm phải do chính tác giả chụp, bảo đảm tính chân thực. Ban Tổ chức không chấp nhận ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo hoặc sử dụng công cụ tạo sinh để bổ sung, thay thế nội dung hình ảnh; không cho phép thêm, bớt, chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Tác giả gửi ảnh tại website http://cuocthianh.vannghedongthap.vn.

Tệp ảnh có định dạng JPG/JPEG, cạnh dài tối thiểu 3.000 pixel, độ phân giải 300 dpi, không ghi tên, chữ ký, logo hoặc dấu hiệu nhận diện tác giả trên ảnh.

Ban Tổ chức dự kiến trao 15 giải thưởng. Hạng mục ảnh đơn có 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 2,5 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 2 triệu đồng và 6 giải Khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.

Hạng mục ảnh bộ có 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 1,5 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 1 triệu đồng. Tác phẩm ảnh đơn đoạt giải được tính điểm xét kết nạp hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam theo quy chế.

Vòng sơ khảo trực tuyến diễn ra từ ngày 3 đến 7-12; Vòng chung khảo trực tiếp, xét giải và công bố kết quả từ ngày 13 đến 19-12-2026. Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm dự kiến tổ chức ngày 20-12-2026.

Chi tiết Thể lệ cuộc thi xem tại đây.