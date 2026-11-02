Hành trình qua các miền âm nhạc giữa lòng Hà Nội

Từ những giai điệu jazz quốc tế đến âm hưởng dân gian, cải lương truyền thống, các chương trình mở ra cuộc gặp gỡ giữa nhiều miền văn hóa ngay giữa lòng Thủ đô.

Jazz kết nối những miền văn hóa

NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club biểu diễn. Ảnh: BTC

Trong tiết trời cuối thu chiều chủ nhật, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” dưới sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc giàu màu sắc. Với những giai điệu thân thuộc về Hà Nội và các tác phẩm jazz kinh điển quốc tế, buổi diễn tạo nên hành trình thưởng thức phong phú, kết hợp nét trữ tình với tinh thần ngẫu hứng đặc trưng của jazz.

Mở đầu chương trình là “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son qua giọng hát Minh Thu. Giai điệu tha thiết, ca từ lãng mạn gợi lên vẻ đẹp dịu dàng của thành phố trong vòng tuần hoàn mùa hoa. Từ tình yêu Hà Nội, âm nhạc tiếp tục mở rộng không gian với “Nhớ về Hậu Giang”, sáng tác của NSƯT Quyền Văn Minh, đưa khán giả đến với sắc thái văn hóa miền sông nước Nam Bộ.

Ca sĩ Minh Thu mang đến những giai điệu jazz Việt Nam và quốc tế đặc sắc. Ảnh: BTC

Những tác phẩm jazz quốc tế như “Yardbird Suite” của Charlie Parker, “Misty” của Erroll Garner, “Autumn Leaves” của Joseph Kosma, “Summertime” của George Gershwin, “Bye Bye Blackbird” của Ray Henderson lần lượt được giới thiệu. Trong đó, phần thể hiện của ca sĩ Thủy Bùi với “Summertime” và “Bye Bye Blackbird” qua lời Việt tạo thêm điểm gần gũi, giúp công chúng tiếp cận những giai điệu quốc tế bằng cảm nhận thân quen.

Sắc màu âm nhạc tiếp tục được nối dài qua “Desafinado” của Antonio Carlos Jobim, “Samba de Orfeu” của Luiz Bonfá và “Tuxedo Junction” của Hawkins - Johnson. Đặc biệt, “Tequila” của Daniel Flores mang đến nhịp điệu sôi động, khép lại buổi diễn trong không khí vui tươi, phóng khoáng.

Sự đan xen giữa âm nhạc Việt Nam và các tác phẩm quốc tế tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa những sắc thái văn hóa. Trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, jazz đến gần hơn với người nghe, đồng thời góp phần thể hiện hình ảnh một Hà Nội cởi mở, năng động, luôn dành không gian cho những dòng chảy nghệ thuật đa dạng.

Thưởng thức cải lương giữa không gian đi bộ

Nếu chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đưa khán giả đến với những miền giai điệu quốc tế, thì chương trình “Âm nhạc cộng đồng” diễn ra buổi tối, do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện, lại mở ra hành trình trở về với âm hưởng quê hương và nghệ thuật truyền thống. Chương trình kết hợp hòa tấu, múa, tân cổ, ca cổ và trích đoạn sân khấu, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc.

Các nghệ sĩ mang nét đặc sắc của nghệ thuật cải lương đến cộng đồng. Ảnh: BTC

Các tiết mục hòa tấu “Lý bông dừa”, “Làng tôi” và “Xuân chiến khu”; tiết mục múa “Hello Việt Nam”; tân cổ “Ca dao em và tôi”; ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa”; liên khúc lý “Quê hương miền nhớ”, ca cổ “Chung gánh nước non” và “Tình yêu trên dòng sông quan họ” giúp khán giả cảm nhận về nghệ thuật cải lương.

Tiết mục múa đậm sắc màu truyền thống. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trích đoạn “Tình hận Cô tô” với phần thể hiện của NSƯT Hồng Nhung – Nhật Linh tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa lời ca, diễn xuất và âm nhạc sân khấu.

Bên cạnh đó, ca cổ “Cung đàn mới” và tân cổ “Diễm xưa” mang đến những khoảng lắng trữ tình, cho thấy khả năng kết nối giữa chất liệu cải lương với những giai điệu quen thuộc trong đời sống âm nhạc.

Khán giả chăm chú thưởng thức chương trình. Ảnh: BTC

Việc đưa jazz, cải lương và các loại hình biểu diễn đến không gian công cộng tạo thêm cơ hội để nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, giúp người dân và du khách trải nghiệm những miền văn hóa ngay giữa lòng Hà Nội.

Qua đó, không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn nghệ thuật gần gũi, góp phần làm sinh động đời sống văn hóa Thủ đô.