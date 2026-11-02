'Tinh hoa hội tụ' kể chuyện nghề thủ công truyền thống tại phố cổ Hà Nội

Chương trình diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 3/1/2027 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm.

Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ” tại số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

Lấy cảm hứng từ lịch sử Thăng Long - Kẻ Chợ, chương trình kể câu chuyện về hành trình nghề thủ công từ làng quê đến phố thị, qua những chất liệu bình dị và kỹ nghệ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Hình tượng “Con thuyền Tinh hoa” xuyên suốt trưng bày, gợi nhắc dòng giao thương từng đưa sản vật và tinh hoa văn hóa các vùng miền về kinh thành Thăng Long.

Tại mặt tiền Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, không gian sắp đặt “Bến Kẻ Chợ – Con thuyền chở tinh hoa” giới thiệu hình ảnh con thuyền mang theo gốm sứ, sản phẩm mây tre và vật liệu thủ công. Cùng với đó là tác phẩm “Đàn cá hội tụ”, gồm 200 hình tượng cá làm từ gốm, tre và gỗ.

Ba không gian trưng bày giới thiệu những câu chuyện về kỹ nghệ và sức sáng tạo của người Việt. “Đan – Từ tre mây thành hình” giới thiệu nghề mây tre đan Phú Vinh cùng những sáng tạo từ chất liệu truyền thống. “Thêu nên lịch sử – Câu chuyện hồ Gươm” giới thiệu nghệ thuật thêu của nghệ nhân Vũ Giỏi và con trai Vũ Đình Thi, với tác phẩm tái hiện truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa Vàng. “Dòng sông gốm – Từ đất qua lửa” giới thiệu sáng tạo của nghệ sĩ Ký Danh, kết nối kỹ nghệ gốm Bát Tràng với nghệ thuật đương đại.

Bên cạnh trưng bày hiện vật, công chúng có thể gặp gỡ nghệ nhân, quan sát thao diễn và trực tiếp trải nghiệm các công đoạn đan, thêu, tạo hình gốm. Các hoạt động thưởng trà cũng góp phần giới thiệu nét đẹp trong đời sống văn hóa Hà Nội.