Lâm Đồng rà soát tiến độ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt và Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang

Quang cảnh cuộc họp

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, với các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 12 tại khu vực Đà Lạt.

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, tuyên truyền, quảng bá và các điều kiện phục vụ Festival.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San trao đổi về công tác tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Nhiều mô hình không gian hoa, tuyến đường hoa và công trình cảnh quan đang được triển khai. Đến ngày 26/10, có 86/124 xã, phường ban hành văn bản triển khai các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Phan Thị Thanh Mai trao đổi tại cuộc họp

Đối với Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026, các hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15/11 tại khu vực Đà Lạt với sự tham gia của nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế.

Chương trình kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, giới thiệu bản sắc văn hóa Lâm Đồng, Tây Nguyên và âm nhạc đương đại, phục vụ miễn phí người dân, du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin công tác tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn diện tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, đang triển khai và còn vướng mắc để chủ động có giải pháp xử lý.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo

Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, kịch bản và phương án tổ chức từng chương trình, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mục tiêu và chủ đề của từng sự kiện. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đối với Festival Hoa Đà Lạt cần tập trung triển khai các hạng mục trọng tâm, nhất là chương trình khai mạc, bế mạc, xây dựng không gian hoa, chỉnh trang đô thị và cảnh quan. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival trong cộng đồng.

Đối với Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang, các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện nội dung, điều kiện tổ chức, bảo đảm chương trình diễn ra chu đáo, hiệu quả.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh trao đổi về công tác tuyên truyền, truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đồng chí Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác truyền thông, sớm tổ chức họp báo để giới thiệu, lan tỏa quy mô, ý nghĩa và các hoạt động của chương trình. Qua đó, phát huy giá trị danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Lâm Đồng, tạo thêm giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, từng bước nâng tầm thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng.

Việc tổ chức các chương trình phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, tiết kiệm và an toàn, tạo dấu ấn đối với người dân, du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng.