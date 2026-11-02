Từ vụ trộm tại tiệm bánh, làm rõ thêm hành vi cướp giật tiền ở cây xăng

Khoảng 14h45 ngày 30/10/2026, Công an phường Gia Định, TP.HCM nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông có hành vi trộm cắp tài sản và bị giữ lại trước địa chỉ số 18 Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định.

Lực lượng công an đưa Phạm Duy Anh (SN 1982, trú tại phường Gia Định) về trụ sở để làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa Phạm Duy Anh (SN 1982, trú tại phường Gia Định) về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, trước đó, khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Vân, Duy Anh phát hiện một tiệm bánh không có người trông coi tại khu vực bán hàng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng lén đi vào bên trong, mở ngăn kéo lấy tiền.

Đúng lúc này, chủ tiệm bánh đang làm bánh phát hiện sự việc nên tri hô. Duy Anh lập tức chạy ra xe máy để tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi theo, phối hợp cùng người dân khống chế, giữ lại và giao cho cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Từ lời khai, làm rõ thêm vụ cướp giật tại cây xăng

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Phạm Duy Anh còn khai nhận trước khi đến tiệm bánh đã thực hiện hành vi cướp giật tiền của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30, tại địa chỉ 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Đối tượng Phạm Duy Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo lời khai, sau khi đổ xăng, phát hiện nhân viên cửa hàng đang cầm tiền bán hàng trên tay, Duy Anh đã giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, do nhân viên giữ chặt số tiền nên đối tượng không chiếm đoạt được tài sản và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ thông tin do đối tượng cung cấp, Công an phường Gia Định đã phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiến hành xác minh địa điểm, tìm người bị hại. Đến 23h30 cùng ngày, anh H.P.T.C., nhân viên cửa hàng xăng dầu, đã đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo sự việc.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ việc, do không bị mất tài sản nên anh C. chưa trình báo cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ vụ trộm tại tiệm bánh, làm rõ thêm hành vi cướp giật tiền ở cây xăng