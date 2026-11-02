Đến Việt Nam để cảm nhận mùa thu từ muôn nẻo

Du khách thảnh thơi tận hưởng sắc thu Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu năm 2026 được xây dựng dựa trên sự gia tăng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch của Lonely Planet - nhà xuất bản sách hướng dẫn về du lịch hàng đầu thế giới. Kết quả được Lonely Planet ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 20/8-20/9/2026 so với kỳ trước đó, phản ánh sự quan tâm của độc giả đối với các điểm đến trong mùa thu.

Lonely Planet nhận định: Mùa thu là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước, kết hợp giữa trải nghiệm đô thị, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu đời sống địa phương.

Sức hấp dẫn của mùa thu Việt Nam bao trùm từ khắp phố phường Hà Nội, vịnh Hạ Long đến những thửa ruộng bậc thang vàng óng ở vùng núi phía bắc và cả sự sôi động của đô thị miền nam.

Tại Hà Nội, tiết trời dịu mát, phù hợp để du khách dạo bước qua những con phố nhỏ, khám phá khu phố cổ và thưởng thức các món ăn đặc trưng như phở tại những hàng quán nhộn nhịp. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, mùa thu Thủ đô còn mang đến cơ hội cảm nhận nhịp sống địa phương và chiều sâu văn hóa của một đô thị giàu di sản.

Rời Hà Nội, vịnh Hạ Long mở ra hành trình khám phá cảnh quan biển đảo với những đảo đá vôi nổi bật giữa làn nước xanh. Theo Lonely Planet, điều kiện thời tiết và tầm nhìn thuận lợi trong mùa thu góp phần làm tăng sức hấp dẫn của điểm đến, mở ra cơ hội trải nghiệm cảnh quan và các hoạt động trên vịnh.

Trong khi đó, những thửa ruộng bậc thang tại Sa Pa và Hà Giang trở nên nổi bật khi bước vào mùa lúa chín, phủ sắc vàng lên các sườn núi. Đây là thời điểm thích hợp để du khách khám phá các cung đường vùng cao, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Ở khu vực phía nam, thời tiết ấm áp hơn, dù vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa, mang đến một sắc thái trải nghiệm khác. Du khách có thể khám phá nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, thưởng thức ẩm thực đường phố hoặc đạp xe qua vùng nông thôn quanh phố cổ Hội An để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của cảnh quan và di sản văn hóa.

Nhật Bản dẫn đầu danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu năm 2026. Quốc gia này gây ấn tượng nhờ cảnh sắc lá mùa thu và văn hóa ẩm thực đa dạng. Ngay sau đó, Italia đứng thứ hai với các trải nghiệm ẩm thực theo mùa, cùng sự hấp dẫn trong cảnh quan và di sản. Thái Lan xếp thứ ba nhờ thời tiết thuận lợi vào cuối mùa mưa, cùng với đó là nhiều lễ hội đặc sắc cũng diễn ra vào thời điểm này.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, sức hấp dẫn của Việt Nam trong mùa thu không chỉ nằm ở một điểm đến hay một loại hình du lịch riêng biệt, mà còn ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Từ du lịch đô thị, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển đến khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa, sự đa dạng về cảnh quan và bản sắc vùng, miền đã giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách quốc tế.