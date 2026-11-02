Độc chiếm đỉnh bảng

Trước chuyến hành quân đến Anfield, Arsenal đã tạo ra một cơn địa chấn tại Anh với thất bại trên chấm 11m trước đội bóng hạng 4 - Fleetwood Town. Thất bại trước Fleetwood Town mới đây khiến Arsenal tiếp tục cho thấy phong độ không tốt trên sân khách thời gian qua, chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1 trong 4 trận. Đây rõ ràng là điều chủ nhà Liverpool mong chờ trong màn đón tiếp “Pháo thủ” vào đêm 1/11. Tuy nhiên, tại Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn thể hiện hình ảnh của một ứng viên cho chức vô địch, khi đội bóng của HLV Mikel Arteta giành tới 4 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Những kết quả tích cực này cho thấy “Pháo thủ” đang duy trì sự ổn định trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Và vào đêm 2/11, với một bàn thắng duy nhất vào lưới Liverpool, Arsenal đã trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Ạnh.

Tại thánh địa Anfield, Liverpool chưa bao giờ ngán Arsenal. Điều này được thể hiện qua việc “Lữ đoàn đỏ” bất bại 16 trận gần nhất với 8 trận hòa và 8 chiến thắng. Lần gần nhất Liverpool thua tại Anfield trước Arsenal đã cách đây hơn 14 năm (tháng 9/2012). Thời điểm này, Liverpool đang được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Bởi lẽ đội bóng vùng Merseyside vừa mới đánh bại Brighton, đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu. Đặc biệt Brighton mới vừa đánh bại Man City ở trận đấu diễn ra vào ngày 31/10, điều đó càng khẳng định giá trị trận thắng của Liverpool trước đội bóng này. Do vậy có thể thấy, Liverpool hoàn toàn có thể bắt nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh phải chịu thất bại thứ 2 kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên trái ngược với dự đoán, “Lữ đoàn đỏ” đã bị “Pháo thủ” bắn hạ, và phải chịu thất bại đầu tiên tại Anfield trước Arsenal sau 14 năm.

Trở lại trận đấu, HLV Mikel Arteta chỉ đạo các học trò chủ động chơi chậm, phòng thủ chặt chẽ để hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà. Cùng với đó, “Pháo thủ” tận dụng triệt để các cơ hội để tổ chức phản công nhanh. Với chiến thuật ấy, “Pháo thủ” đã có bàn thắng mở tỉ số vào phút 16 của trận đấu. Madueke có pha chuyền bóng thuận lợi cho Rice băng lên phía cánh phải, cú căng ngang vô cùng khó chịu của tiền vệ này loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Liverpool, tạo thời cơ ngon ăn để Havertz đệm bóng vào lưới trống. Dù thời gian trận đấu còn rất nhiều, nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của các tiền đạo 2 bên. Để bảo toàn chiến thắng, Arsenal dồn toàn tâm toàn sức cho việc phòng ngự. "Bức tường bê tông" vững chắc được “Pháo thủ” dựng lên, khiến Liverpool không thể làm gì khác, ngoài việc phải nhận thất bại ngay tại Anfield.