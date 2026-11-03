Bốc thăm chia bảng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Giáo dục và Thời đại

Ban tổ chức giải họp tổ chức bốc thăm thi đấu.

Giải Pickleball ngành GD&ĐT Quảng Trị tranh Cúp Báo Giáo dục và Thời đại năm 2026 chính thức khai mạc lúc 7h30' ngày 6/11 tới.

Theo số liệu đăng ký mới nhất, giải đấu có 66 cặp đôi vận động viên tham gia ở 3 nội dung, gồm 21 đôi nam, 26 đôi nữ và 20 đôi nam, nữ. 26 cặp đôi nữ, chia làm 7 bảng (5 bảng 4 cặp đôi và 2 bảng 3 cặp đôi); đôi nam, nữ có 19 cặp đôi, chia làm 5 bảng (4 bảng 4 cặp đôi và 1 bảng 3 cặp đôi); đôi nam có 21 cặp đôi, chia làm 6 bảng (3 bảng 4 cặp đôi và 3 bảng 3 cặp đôi).

Các thành viên Ban tổ chức tiến hành bốc thăm.

Giải do Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ (Báo Giáo dục và Thời đại) phối hợp với Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT Quảng Trị; cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên phường Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn và các đơn vị trường học trực thuộc 3 phường trên.

Cúp và huy chương sẽ được trao tại giải đấu.

Giải đấu diễn ra tại Cụm sân Pickleball LUTI, số 61 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Chương trình tổng kết và trao giải tổ chức lúc 17h30' tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal King, số 53 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới.

Sân phục vụ thi đấu được chỉnh trang sẵn sàng tổ chức giải đấu.

Nhà báo Đặng Tài (Báo Giáo dục và Thời đại), đồng Trưởng ban Tổ chức Giải nhấn mạnh, giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục, tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, nhà giáo và người lao động giao lưu, tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Bên cạnh đó, giải còn là hoạt động gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, chia sẻ tinh thần, trách nhiệm cộng đồng và sự tương trợ trong ngành Giáo dục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, nhân văn.

Theo Điều lệ giải, các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung, gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ; mỗi nội dung chỉ được tổ chức khi có tối thiểu 8 đôi vận động viên đăng ký tham gia.

Về thể thức thi đấu, từ vòng bảng đến vòng tứ kết, các trận đấu diễn ra trong 1 ván chạm 11 điểm (đổi sân khi đạt 6 điểm).

Đến vòng bán kết, các đội thi đấu 01 ván chạm 15 điểm (đổi sân khi đạt 8 điểm). Riêng trận chung kết sẽ thi đấu 1 ván chạm 15 điểm (đổi sân khi đạt 8 điểm) và quy định đội thắng phải tạo cách biệt tối thiểu 2 điểm; trường hợp hòa 14 - 14, hai đội tiếp tục giằng co điểm số cho đến khi cách biệt 2 điểm hoặc chạm mốc tối đa là 21 điểm.

​Ở vòng bảng, mỗi trận thắng được tính 2 điểm, thua được 1 điểm và bỏ cuộc nhận 0 điểm. Thứ hạng các đội sau khi kết thúc vòng bảng được xác định tuần tự theo các tiêu chí ưu tiên gồm: tổng điểm thi đấu; kết quả đối đầu trực tiếp giữa hai đội bằng điểm; hiệu số giữa tổng điểm thắng và tổng điểm thua của các đội liên quan (áp dụng khi có từ 3 đội bằng điểm); tổng số điểm thắng; và cuối cùng là bốc thăm để phân định vị trí xếp hạng.

Trong trường hợp cần chọn các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng tiếp theo, Ban tổ chức sẽ căn cứ lần lượt theo tổng điểm, hiệu số điểm, tổng điểm thắng, kết quả đối đầu trực tiếp (nếu có) hoặc bốc thăm để đưa ra quyết định cuối cùng.

Các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp bởi ê-kíp truyền thông, với sự bình luận của BLV Xuân Chim.