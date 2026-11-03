Vận động viên 13 tuổi tài năng, tử vong vì sét đánh khi đang thi đấu là ai?

Vụ việc không chỉ khiến người thân, đồng đội bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi về công tác bảo đảm an toàn cho vận động viên khi thời tiết chuyển xấu.

Nữ golf thủ trẻ không qua khỏi sau cú sét đánh

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 31/10, khi Aeyavarin Pradubyart, thường được người hâm mộ gọi là Nong Aeya, đang tham gia thi đấu tại một sân golf ở Thái Lan. Tên sân hiện chưa được công bố.

Theo lời kể của bà Natcha Pradubyart, mẹ của Aeyavarin, con gái bà đang chơi vòng đấu buổi chiều thì trên sân liên tiếp xuất hiện hai tiếng sấm. Dù những dấu hiệu giông bão đã xuất hiện, trận đấu vẫn được tiếp tục.

Bà Natcha nhớ lại, ngay sau đó một tiếng sét lớn bất ngờ vang lên, kèm theo mưa lớn trút xuống. Ban tổ chức chỉ phát tín hiệu tạm dừng thi đấu vào thời điểm này, nhưng khi đó Aeyavarin đã bị sét đánh trúng.

Nữ vận động viên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, dù các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cô đã không qua khỏi. Cha của Aeyavarin kịp có mặt để nói lời từ biệt con gái trước khi cô ra đi.

Trong vụ việc, một nữ nhân viên 31 tuổi đi cùng nhóm cũng bị thương nặng và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bang Nam Priao.

Bi kịch khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn. Bà ngoại của Aeyavarin đã lên tiếng chỉ trích ban quản lý giải đấu vì cho rằng công tác ứng phó khẩn cấp chậm trễ, không kịp thời dừng trận đấu khi thời tiết có dấu hiệu nguy hiểm.

Tài năng trẻ triển vọng của làng golf Thái Lan

Aeyavarin quê ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của làng golf trẻ Thái Lan.

Cô từng đại diện cho tỉnh Chon Buri với tư cách vận động viên dự bị và giành được nhiều thành tích đáng chú ý. Trong đó, Aeyavarin từng vô địch chặng mở màn Junior Asian Tour 2026, tổ chức tại Rayong Green Valley Country Club vào tháng 3.

Huấn luyện viên chuyên nghiệp Petch, người đồng hành cùng cô trong suốt 8 năm tập luyện kể từ khi cô mới 6 tuổi, đã đăng tải lời tiễn biệt xúc động trên mạng xã hội.

Ông bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi đột ngột của học trò, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm trong quãng thời gian dài gắn bó. Vị huấn luyện viên gửi lời chúc Aeyavarin an nghỉ, khẳng định những ký ức về cô sẽ không bao giờ phai nhạt.

Trong bài đăng trên Facebook, cha mẹ nữ vận động viên cũng chia sẻ những giây phút cuối đời đầy xót xa của con gái. Theo gia đình, tim Aeyavarin từng ngừng đập gần một giờ sau khi bị sét đánh. Cô tiếp tục trải qua nhiều lần ngừng tim trong đêm trước khi người cha kịp trở về để nói lời từ biệt.

Ban tổ chức hoãn giải đấu, tiến hành điều tra

Vụ việc làm dấy lên những câu hỏi về quy trình bảo đảm an toàn trước nguy cơ giông sét tại các giải đấu golf.

Trước sự việc đau lòng, ban tổ chức giải đấu đã phát đi thông cáo đầu tiên, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Đơn vị này cho biết đang phối hợp với ban quản lý sân golf để tiến hành điều tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.

Để bảo đảm an toàn, ban tổ chức quyết định hoãn vô thời hạn vòng 3 của giải đấu, dự kiến diễn ra ngày 7/11. Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là những tranh luận về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho vận động viên trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.