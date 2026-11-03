Xem trực tiếp U17 Việt Nam đá World Cup trên kênh nào?

Chiều 3-11, ứng dụng TV360 (Viettel Telecom) công bố sở hữu bản quyền phát sóng vòng chung kết Giải bóng đá U17 World Cup 2026. Giải đấu diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội tuyển quốc gia, trong đó có U17 Việt Nam.

Lịch xem trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng chung kết Giải bóng đá U17 World Cup 2026. Ảnh: TV360

Vòng chung kết Giải bóng đá U17 World Cup là sân chơi dành cho các đội tuyển U17 nam xuất sắc trên thế giới, nơi những cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, bản lĩnh thi đấu và khẳng định mình trước các đối thủ quốc tế.

Sự góp mặt của U17 Việt Nam tại vòng chung kết là điểm nhấn đáng chú ý với người hâm mộ trong nước. Đối đầu với những đội tuyển đến từ nhiều châu lục, các cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và thử sức ở môi trường thi đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Bỉ (ngày 20-11), U17 New Zealand (ngày 23-11) và U17 Mali (ngày 26-11) tại vòng bảng. Với bản quyền phát sóng vòng chung kết World Cup 2026, TV360 mang giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những khán giả quan tâm đến hành trình của U17 Việt Nam.

Việc phát sóng giải đấu góp phần mở rộng danh mục nội dung bóng đá quốc tế trên TV360, bổ sung lựa chọn theo dõi thể thao cho khán giả trên nền tảng truyền hình và giải trí số. Qua đó, người hâm mộ có thêm cơ hội cập nhật các trận đấu, theo dõi màn trình diễn của những cầu thủ trẻ triển vọng và đồng hành cùng đội tuyển U17 Việt Nam.