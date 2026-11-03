Đoàn tuyển thủ Quân đội xuất quân tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X

Chiều 3/11, tại TPHCM, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ xuất quân Đoàn tuyển thủ Quân đội tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Dự buổi lễ có: Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, đoàn tuyển thủ Quân đội có hơn 800 vận động viên tham gia thi đấu 32/48 môn thể thao; trong đó có 19 môn Olympic, 4 môn Asiad, 9 môn SEA Games và thể thao dân tộc.

Quân khu 7 cử 264 huấn luyện viên và vận động viên tham gia đại hội, thi đấu 12 môn gồm: Vovinam, judo, cầu lông, võ cổ truyền, quần vợt, pencak silat; kurash; taekwondo, quyền anh, xe đạp, triathlon và pickleball.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực giao nhiệm vụ cho đoàn tuyển thủ Quân đội. Ảnh: Lê Tiến

Thay mặt thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị toàn quân và toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị lực lượng, tổ chức huấn luyện, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua đó tạo tiền đề quan trọng để đoàn tuyển thủ Quân đội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc với tinh thần, ý chí quyết tâm cao, đạt thành tích tốt nhất cho thể thao Quân đội, khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm của Quân đội trong nền thể thao nước nhà.

Giao nhiệm vụ cho đoàn tuyển thủ Quân đội, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ trong tham gia đại hội; đề cao trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong huấn luyện và thi đấu; phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh kiên cường, thi đấu trung thực, cao thượng; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành tích đã đề ra.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho đại diện các đoàn vận động viên.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị các vận động viên nêu cao bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm; tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo của ban huấn luyện, giữ vững tâm lý, tập trung, tự tin và quyết đoán, phát huy cao nhất năng lực bản thân trong thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, kỷ luật và quyết thắng. Cùng với đó, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, điều lệ, quy chế, quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đoàn tuyển thủ Quân đội có hơn 800 vận động viên dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Lê Tiến