Fabregas - phương án thú vị để tái thiết Manchester United?

Manchester United đang trong giai đoạn tồi tệ nhất mùa giải 2026 - 2027 với chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Việc tìm kiếm thuyền trưởng mới là yêu cầu cấp bách. Giữa nhiều ứng viên danh tiếng, Cesc Fabregas bất ngờ nổi lên như một phương án đầy thú vị. Sức trẻ, triết lý hiện đại và khả năng tái thiết của chiến lược gia này hứa hẹn là phương án hoàn hảo vực dậy Quỷ đỏ.

Sa sút dưới thời Michael Carrick

9 trận đấu trôi qua, một khoảng thời gian đủ dài để đánh giá cả một chu kỳ chiến thuật, nhưng Manchester United không một lần được hưởng trọn niềm vui chiến thắng. Từ vị thế của một ông lớn luôn đứng trong hàng ngũ cạnh tranh ngôi vương, đội bóng dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Michael Carrick đang rơi tự do xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Cesc Fabregas là lựa chọn thú vị để thay thế cho Michael Carrick.

Đáng báo động hơn, họ chỉ còn đứng trên nhóm cầm đèn đỏ mong manh nhờ vào hiệu số bàn thắng bại. Sự sa sút này không chỉ gói gọn ở đấu trường quốc nội mà còn lan rộng sang mọi mặt trận. Manchester United đã sớm bị loại khỏi cúp Liên đoàn và đang đứng trước bờ vực phải ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League do mới chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng tại vòng bảng Champions League.

Những cái tên từng là điểm tựa đáng tin cậy như: Diogo Dalot, Harry Maguire hay Luke Shaw đều thi đấu với phong độ dưới sức. Đặc biệt, trung vệ Lisandro Martinez cho thấy sự thất vọng khi liên tục phạm phải những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho toàn đội. Cùng với đó là hàng loạt trụ cột trải đều ở các tuyến dính chấn thương như: Manuel Ugarte, Amad Diallo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu…

Tuy nhiên, trong thế giới bóng đá khắc nghiệt, người đứng mũi chịu sào luôn là huấn luyện viên trưởng. Thượng tầng câu lạc bộ hiểu rất rõ quy luật bất thành văn này. Dù cho các cựu binh có sa sút trầm trọng hay hàng thủ liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn, ban lãnh đạo không thể ngay lập tức thanh lý hay thay thế hàng loạt cầu thủ trong đội hình. Biện pháp sa thải và thay thế huấn luyện viên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng là một giải pháp “gọn nhẹ” và mang tính giải tỏa tâm lý nhanh chóng hơn rất nhiều so với những thay đổi quy mô lớn. Vị trí của Michael Carrick có nguy cơ thay đổi bất cứ lúc nào, bất chấp những đóng góp của ông trong quá khứ.

Cesc Fabregas sẽ là lời giải?

Ban lãnh đạo Manchester United lúc này có lẽ đang nhắm đến những ứng viên sáng giá. Những chiến lược gia đình đám, dày dạn kinh nghiệm như: Eddie Howe, Fabian Hurzeler hay Julian Nagelsmann hoàn toàn có thể cập bến Old Trafford và ngồi vào chiếc "ghế nóng" bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh hiện nay, giới chuyên môn đang chú ý đặc biệt tới Cesc Fabregas - người đang tạo ra "địa chấn" tại Serie A cùng Câu lạc bộ Como. Nếu chỉ xét đơn thuần về tuổi nghề huấn luyện, cựu tiền vệ hào hoa người Tây Ban Nha rõ ràng chưa có nhiều năm kinh nghiệm. Como mới chỉ là bến đỗ đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông, biến ông trở thành một "tay mơ" chính hiệu trên sa bàn chiến thuật đỉnh cao. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên trẻ tuổi này, Como đã lột xác để trở thành một hiện tượng thực sự, thổi một luồng gió mới mẻ vào giải đấu nặng tính chiến thuật như Serie A.

Bỏ qua những lợi thế bề nổi như mức phí bồi thường phá vỡ hợp đồng thấp hay quỹ lương không quá cao, Fabregas sở hữu hai giá trị cốt lõi mà Quỷ đỏ đang tìm kiếm: Năng lực tái thiết toàn diện và bộ kỹ năng nâng tầm cầu thủ trẻ. Đây đều là những điểm mạnh ông đã và đang làm cực kỳ xuất sắc tại Como. Nếu những người lãnh đạo câu lạc bộ dám thể hiện quyết tâm đầu tư dài hạn ngay từ vạch xuất phát, tương tự như cách Arsenal từng kiên nhẫn trao niềm tin cho Mikel Arteta để gặt hái thành quả rực rỡ như hiện tại, thì sự phát triển của nửa đỏ thành Manchester dưới triều đại Fabregas rất đáng để trông đợi.

Một trong những di sản đáng chú ý nhất của Fabregas tính đến thời điểm này chính là khả năng mài giũa ngọc thô. Nhìn sang Como, những cái tên vốn dĩ hoàn toàn vô danh hoặc chỉ ở dạng tiềm năng như: Nico Paz, Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Samuele Ricci, Perrone Maximo... đều đã được ông nâng tầm mạnh mẽ thành những trụ cột. Nếu áp dụng công thức "đắc nhân tâm" ấy tại Old Trafford, những viên ngọc thô đầy triển vọng của Manchester United như: Ayden Heaven, Leny Yoro, Andrey Santos hay Kobbie Mainoo... hoàn toàn có khả năng vươn mình thành những ngôi sao thực thụ mà không cần câu lạc bộ phải tốn công tìm kiếm trên thị trường chuyển nhượng.

Quyền phán quyết cuối cùng dĩ nhiên nằm trong tay thượng tầng Manchester United, nhưng nếu cứ tiếp tục giẫm lên lối mòn của những quyết định an toàn thiếu tầm nhìn, cái ngày Quỷ đỏ trở lại sẽ còn khá lâu nữa mới có thể thành hiện thực. Việc lựa chọn Cesc Fabregas để thay thế cho Michael Carrick có thể là bước ngoặt cho đội chủ sân Old Trafford.