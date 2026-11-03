Đình Bắc góp mặt trong đề cử 'Oscar của thể thao Việt Nam' 2026

Sáng 3.11 tại Hà Nội, Cúp Chiến Thắng chính thức khởi động mùa giải thứ 10, tiếp tục hành trình tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật của thể thao nước nhà.

Đình Bắc nhận giải đồng "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất" tại ASEAN Cup 2026

Danh sách đề cử năm nay quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc ở các môn thể thao, từ những nhà vô địch quốc tế đến các tài năng trẻ đang khẳng định vị thế.

Ở hạng mục Nam VĐV của năm, Nguyễn Đình Bắc cạnh tranh cùng Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Ở tuổi 22, tiền đạo sinh năm 2004 đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý. Tại VCK U23 châu Á 2026 hồi tháng 1, Đình Bắc góp công giúp U23 Việt Nam giành hạng ba, đồng thời đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" với 4 bàn thắng.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định khả năng săn bàn và vai trò của anh trong đội hình trẻ quốc gia.

Đến tháng 8, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Chân sút quê Nghệ An đã có năm 2026 rất thành công

Dù lần đầu tham dự giải đấu, chân sút trẻ vẫn để lại dấu ấn đậm nét với 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Anh chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới" cùng Nguyễn Xuân Son, đồng thời được AFF trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ở cấp CLB, Đình Bắc cũng có mùa giải 2025/26 thành công trong màu áo Công an Hà Nội. Với 10 bàn thắng, anh góp phần quan trọng vào chức vô địch V.League, đồng thời trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn nhất giải nếu không tính Hoàng Hên.

Việc liên tiếp gặt hái thành tích ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB giúp Đình Bắc trở thành một trong những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Đề cử tại Cúp Chiến Thắng 2026 không chỉ ghi nhận những đóng góp trong năm qua mà còn đánh dấu bước trưởng thành của tiền đạo sinh năm 2004.