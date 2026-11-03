Lịch thi đấu C1: Atletico Madrid đại chiến Bayern Munich, MU tiếp đón AS Roma

Atletico Madrid sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà. (Ảnh: Atletico Madrid)

Tâm điểm loạt trận rạng sáng 4/11 là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Bayern Munich trên sân Metropolitano lúc 3 giờ. Đây là màn so tài đáng chú ý giữa hai đội bóng sở hữu lối chơi giàu tính cạnh tranh và có tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu Âu.

Atletico Madrid có lợi thế sân nhà cùng lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng dưới thời huấn luyện viên Diego Simeone. Tuy nhiên, Bayern Munich cũng sở hữu hàng công chất lượng với Harry Kane là mũi nhọn chủ lực. Khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo người Anh có thể đóng vai trò quyết định trong chuyến làm khách tại Madrid.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Manchester United tiếp đón AS Roma trên sân Old Trafford lúc 3 giờ. Đại diện nước Anh hướng tới chiến thắng để cải thiện vị trí sau thất bại 0-4 trước Como ở lượt trận trước. Trong khi đó, Roma vừa đánh bại Slovan Bratislava 4-0, tạo thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Manchester.

Cùng thời điểm, Barcelona chạm trán Aston Villa trên sân Camp Nou. Đội bóng xứ Catalonia vừa nhận thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain tại Champions League, song đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 6-1 trước Alaves ở La Liga. Với lợi thế sân nhà và hàng công đang đạt phong độ cao, Barcelona được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, Aston Villa không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện Ngoại hạng Anh đã giành những kết quả tích cực tại đấu trường châu Âu mùa này, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Viking ở lượt trận thứ ba.

Bên cạnh đó, đương kim vô địch Paris Saint-Germain làm khách trên sân Villarreal lúc 3 giờ. Sau chiến thắng trước Barcelona, đội bóng thủ đô nước Pháp hướng tới 3 điểm tiếp theo nhằm củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Inter Milan cũng đối diện thử thách khi làm khách trước Feyenoord, trong khi Lille hành quân tới sân của Bodo/Glimt. LASK tiếp đón Slovan Bratislava ở trận đấu cùng giờ.

Hai trận đấu sớm nhất diễn ra lúc 0 giờ 45 phút ngày 4/11, khi Shakhtar Donetsk gặp Sporting CP và Galatasaray tiếp đón Stuttgart.

Với hàng loạt cuộc đối đầu giữa những đội bóng giàu truyền thống, lượt trận thứ tư hứa hẹn tạo ra nhiều biến động trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League mùa giải 2026/2027.