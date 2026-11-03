Tiền đạo De Miguel của Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 30 sau va chạm trên sân

Bóng đá Tây Ban Nha vừa đón nhận tin buồn khi tiền đạo Jesus De Miguel của CLB CD Tenerife qua đời vào sáng 3/11 ở tuổi 30 sau một vụ va chạm nghiêm trọng trong trận đấu với FC Andorra thuộc giải hạng Hai Tây Ban Nha.

Thông báo từ CD Tenerife cho biết De Miguel trút hơi thở cuối cùng lúc 8 giờ ngày 3/11 (giờ địa phương).

Trong thông cáo, đội bóng bày tỏ sự đau buồn trước mất mát quá lớn, đồng thời gửi lời chia sẻ đến gia đình, người thân và những người yêu mến cầu thủ.

Tình huống va chạm trong trận đấu khiến De Miguel ngừng tim và qua đời sau đó. Ảnh: Independent

Tai nạn xảy ra trong những phút cuối trận đấu giữa Tenerife và Andorra hôm 2/11. Khi De Miguel băng lên tranh chấp một đường bóng dài, thủ môn Jesus Owono của đội khách lao ra khỏi khu vực cấm địa để cản phá. Trong tình huống này, đầu gối của Owono va mạnh vào vùng ngực tiền đạo Tenerife.

De Miguel lập tức đổ gục xuống sân và nằm bất động. Các cầu thủ hai đội nhanh chóng ra hiệu cho đội ngũ y tế vào sân hỗ trợ. Nhân viên y tế đã sơ cứu cho anh trong hơn 5 phút trước khi đưa cầu thủ lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Theo thông tin từ các hãng tin quốc tế, De Miguel bị ngừng tim trên đường đến bệnh viện và được cấp cứu. Sau đó, anh được điều trị tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Nuestra Senora de Candelaria.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cầu thủ diễn biến xấu, đặc biệt là về thần kinh, và anh không thể qua khỏi.

Bóng đá Tây Ban Nha vô cùng bàng hoàng trước sư ra đi của De Miguel. Ảnh: Euronews

Trận đấu giữa Tenerife và Andorra đang có tỷ số 2-2 khi sự cố xảy ra. Sau khi cầu thủ được đưa đi cấp cứu, trận đấu bị dừng hẳn ở phút bù giờ thứ 108. Thủ môn Owono nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha va chạm.

Sự ra đi của De Miguel nhanh chóng nhận được sự chia sẻ từ nhiều đội bóng và tổ chức bóng đá tại Tây Ban Nha. Real Madrid và Barcelona đều đăng thông điệp bày tỏ tiếc thương, gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng đội và CLB Tenerife.

Gia nhập Tenerife vào mùa hè năm 2025, De Miguel từng góp mặt trong đội hình giúp CLB giành quyền trở lại giải hạng Hai Tây Ban Nha vào tháng 5/2026. Anh được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho đội bóng trong mùa giải mới.

Trong thông báo, CD Tenerife cho biết gia đình cầu thủ cảm ơn những lời động viên và sự chia sẻ từ người hâm mộ, đồng thời mong muốn mọi người tôn trọng quyền riêng tư của họ trong thời điểm đau buồn này.

Một trận đấu bóng đá đã khép lại trong bi kịch, để lại nỗi tiếc thương cho gia đình, đồng đội và người hâm mộ. Jesus de Miguel ra đi khi mới 30 tuổi.