Cựu Phó tổng thống ghi bàn ở tuổi 65 tại Nam Mỹ

Hình ảnh tranh cãi của ông Brunswijk.

Trong chiến thắng 5-0 trước Politie Voetbal Vrienden (PVV) hôm 31/10, Brunswijk được trao cơ hội thực hiện quả phạt đền khi Inter Moengotapoe dẫn trước 4-0. Cựu chính trị gia lập tức nhận bóng và sút thành công từ chấm 11 m, đưa bóng vào góc phải khung thành.

Brunswijk hiện là Chủ tịch Inter Moengotapoe, đội bóng 11 lần vô địch Suriname. Đáng chú ý, sân nhà của CLB cũng mang tên ông. Dù từng giữ chức Phó tổng thống Suriname giai đoạn 2020-2025, Brunswijk vẫn thường xuyên tự đăng ký thi đấu và xuất hiện trên sân trong màu áo đội bóng do mình quản lý.

Đây là lần đầu tiên Brunswijk ghi bàn kể từ khi Suriname Major League được thành lập năm 2024. Giải đấu ra đời với sự hỗ trợ trực tiếp từ FIFA, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa bóng đá trong nước và nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Brunswijk từng phát tiền cho cầu thủ đối phương.

Năm 2021, khi 60 tuổi và còn giữ chức Phó tổng thống, Brunswijk từng ra sân trong trận Inter Moengotapoe thua CLB Olimpia (Honduras) 0-6 tại CONCACAF League.

Chiến thắng 5-0 giúp Inter Moengotapoe duy trì thành tích bất bại sau ba vòng đầu mùa. Đội bóng 11 lần vô địch quốc gia đang hướng đến mục tiêu tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.