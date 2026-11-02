Havertz lập kỷ lục ở Ngoại hạng Anh

“Công lao bàn thắng này có tới 90% thuộc về Declan Rice”, Havertz nói với Sky Sports sau trận đấu tại Anfield. Chân sút 27 tuổi dành lời khen cho đồng đội sau đường căng ngang chuẩn xác, giúp anh dễ dàng đệm bóng cận thành ở phút 16.

Pha lập công đưa Havertz lên vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ Đức ghi nhiều bàn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Với 46 bàn sau 172 trận, ngôi sao Arsenal vượt thành tích 45 bàn của cựu tiền vệ Man City Ilkay Gundogan, người cần 221 lần ra sân để đạt được cột mốc này.

Kai Havertz ghi bàn duy nhất của trận đấu tại sân Anfield ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng giúp Havertz đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Đức ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Điều đáng chú ý là Havertz không khởi đầu sự nghiệp tại Anh với vai trò trung phong. Khi gia nhập Chelsea từ Bayer Leverkusen năm 2020, anh thường chơi ở vị trí tiền vệ công, trước khi dần được đẩy lên cao nhất trên hàng tấn công.

Trong 3 mùa khoác áo Chelsea, tuyển thủ Đức ghi 19 bàn tại Ngoại hạng Anh. Kể từ khi chuyển sang Arsenal vào mùa hè 2023, anh có thêm 27 pha lập công, trong đó thành tích tốt nhất là 13 bàn ở mùa giải 2023-2024.

Kỷ lục tại Anfield càng đáng nhớ khi Havertz vừa trải qua quãng thời gian khó khăn về phong độ. Trước chuyến làm khách của Liverpool, tiền đạo người Đức đã có 561 phút không ghi bàn trên mọi đấu trường, khiến vị trí của anh trên hàng công Arsenal chịu không ít sức ép.

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta vẫn đặt niềm tin vào học trò và được đền đáp bằng bàn thắng mang tính quyết định. Pha lập công không chỉ giúp Havertz đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh mà còn chấm dứt chuỗi 14 năm Arsenal không thắng tại Anfield.

Trước cuộc đối đầu này, đội bóng Bắc London trải qua 13 chuyến làm khách liên tiếp không thể đánh bại Liverpool. Lần gần nhất họ giành trọn 3 điểm tại đây là chiến thắng 2-0 vào tháng 9/2012, khi HLV Arteta vẫn còn thi đấu.

Trùng hợp, trong trận thắng cách đây 14 năm, một cầu thủ Đức khác là tiền đạo Lukas Podolski cũng ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal. Lần này, Havertz tiếp bước người đồng hương, nhưng pha lập công của anh là đủ để định đoạt trận đấu.

“Đó là một thống kê khó tin. Người hâm mộ xứng đáng với chiến thắng này và tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc”, Havertz chia sẻ về việc Arsenal lần đầu ca khúc khải hoàn tại Anfield sau 14 năm.

Chiến thắng đưa Arsenal trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 24 điểm sau 9 vòng, hơn Man City 3 điểm. Đội đương kim vô địch đồng thời nới rộng khoảng cách với Liverpool lên 9 điểm, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương.