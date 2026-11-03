Quảng Ninh lần đầu đăng cai IRONMAN 70.3, đường đua ven vịnh Hạ Long

Việc công bố giải IRONMAN 70.3 vịnh Hạ Long đánh dấu bước mở rộng hệ thống địa điểm tổ chức giải ba môn phối hợp tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh tới cộng đồng vận động viên trong nước và quốc tế.

Vịnh Hạ Long sẽ là nơi đầu tiên ở miền Bắc tổ chức giải IRONMAN 70.3.

Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ tranh tài ở tổng cự ly 113km, gồm 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ. Đây là thử thách đòi hỏi nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật chuyên môn và khả năng phân phối sức bền trong suốt quá trình thi đấu.

Điểm nhấn của giải là cung đường dự kiến được bố trí dọc không gian ven vịnh Hạ Long. Ba nội dung thi đấu nối tiếp nhau, từ mặt nước biển đến các tuyến đường đô thị, tạo nên hành trình thể thao gắn với cảnh quan đặc trưng của thành phố.

Theo lộ trình dự kiến, các vận động viên xuất phát tại bãi biển Hòn Gai, hoàn thành chặng bơi dài 1,9km trước khi trở lại khu vực chuyển tiếp gần bãi biển để bước vào phần thi đạp xe. Khu vực này cũng được bố trí làm trung tâm ngày đua, phục vụ các hoạt động xuất phát và về đích.

Chặng đạp xe dài 90km sẽ đi qua tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn. Cung đường có một bên là cảnh quan vịnh Hạ Long với những đảo đá vôi đặc trưng, bên còn lại là không gian đô thị. Đây là phần thi có cự ly dài nhất, đòi hỏi các vận động viên duy trì tốc độ và kiểm soát thể lực trước khi bước vào chặng chạy bộ.

Giải IRONMAN 70.3 vịnh Hạ Long được công bố, bổ sung Quảng Ninh vào hệ thống các địa điểm tổ chức giải.

Ở nội dung chạy 21,1km, cung đường dự kiến tiếp tục men theo tuyến ven biển, đi qua các công viên và một số công trình kiến trúc, văn hóa tiêu biểu của địa phương, trong đó có Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh. Việc kết nối các phần thi với cảnh quan tự nhiên và không gian đô thị được kỳ vọng tạo dấu ấn riêng cho giải đấu.

Bên cạnh cuộc đua IRONMAN 70.3, chương trình ngày 20/3/2027 còn có các nội dung ba môn phối hợp cự ly 5150, SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam. Các nội dung này mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm vận động viên, từ người mới tiếp cận bộ môn ba môn phối hợp đến các vận động viên có kinh nghiệm, trong đó có cả trẻ em.

Việc đưa IRONMAN 70.3 đến Quảng Ninh cũng tạo thêm sân chơi cho cộng đồng ba môn phối hợp tại khu vực phía Bắc. Khác với các cuộc thi chạy bộ hoặc đạp xe đơn lẻ, vận động viên phải liên tục hoàn thành ba nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ. Điều này đòi hỏi quá trình tập luyện bài bản, khả năng thích ứng với cường độ vận động cao và chiến thuật phân bổ sức lực hợp lý.

Hình ảnh các núi đá vôi đặc trưng tại vịnh Hạ Long.

Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, giải đấu còn mở ra cơ hội kết hợp tổ chức sự kiện với quảng bá du lịch địa phương. Với lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cùng hệ thống điểm đến văn hóa, nghỉ dưỡng và ẩm thực, Quảng Ninh có điều kiện để thu hút vận động viên, người thân và du khách lưu trú, tham quan trong thời gian diễn ra sự kiện.

Khả năng kết nối giao thông cũng là một lợi thế của địa phương. Vận động viên và du khách có thể lựa chọn di chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi hoặc sân bay quốc tế Nội Bài để đến Quảng Ninh.

Theo kế hoạch công bố, giải sẽ chính thức mở đăng ký từ ngày 4/11/2026. Các hoạt động thi đấu dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21/3/2027, trong đó IRONMAN 70.3 vịnh Hạ Long là nội dung trọng tâm.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động thể thao cộng đồng và tăng cường quảng bá hình ảnh Quảng Ninh như một điểm đến có khả năng tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc tế.