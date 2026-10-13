Chuyển hóa các nguồn lực thành động lực để phát triển Thủ đô

Giải ngân kế hoạch đầu tư công bứt phá

Trình bày báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9 tháng đầu năm; kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp điều hành 3 tháng cuối năm bảo đảm đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 của TP tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Quý III năm nay, Hà Nội ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm, TP đạt mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý.

Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GRDP ước đạt 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,54%; Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,80%; khu vực dịch vụ tăng 9,14% và cao hơn mặt bằng chung cả nước 0,45 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%.

Điểm sáng nổi bật nhất là vốn ngân sách nhà nước địa phương đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, tăng 81,2%, nhờ dồn lực đẩy nhanh các dự án hạ tầng lớn như đường Vành đai 4; 7 cầu vượt sông Hồng, mạng lưới đường sắt đô thị và hệ thống hồ điều hòa chống ngập.

Giải ngân kế hoạch đầu tư công bứt phá, đến hết ngày 30/9/2026 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng giao và 69,91% kế hoạch TP giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5% (cập nhật giải ngân đầu tư công lũy kế đến ngày 11/10/2026 là 117,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71% kế hoạch TP giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%).

Thu hút FDI duy trì đà tích cực; hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển. Đặc biệt, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường và nhà ở có nhiều chuyển biến tích cực. TP đã triển khai 72 dự án trọng điểm, cấp bách với tổng mức đầu tư khoảng 230,4 nghìn tỷ đồng. Các dự án đường sắt đô thị, đường sắt kết nối vùng và đầu mối giao thông được thúc đẩy song song với hạ tầng đường bộ. TP đã triển khai lập 125 quy hoạch phân khu, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, TP đã hoàn thành 4 trường công lập; giải quyết việc làm cho gần 161 nghìn lao động, đạt 94,14% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48%; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, TP kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2026, cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%.

TP tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra, bao gồm tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản.

Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua; tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật; siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội xem xét, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; báo cáo nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất giai đoạn 2026-2030, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ nhu cầu chi đầu tư phát triển của TP; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và kết quả xử lý các dự án chậm triển khai trong và ngoài ngân sách; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị cũng thảo luận nội dung báo cáo tiến độ việc cụ thể hóa và kết quả triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII và các cơ chế, chính sách phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô.

Tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV

Phát biểu kết luận Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa vô cùng quan trọng của Hội nghị khi quyết định việc có hay không hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của TP. Các chuyên đề về nguồn lực đất đai, các dự án trọng điểm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với TP đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là chuyển hóa các nguồn lực thành các động lực để phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Để hoàn thành 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung triển khai thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV. Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.

Đảng ủy UBND TP nghiên cứu, chỉ đạo UBND TP tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, các doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có đơn hàng cần tăng công suất trong quý IV để xử lý ngay các khó khăn, đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương, có cam kết đầu tư, và công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư vào TP.

Đảng ủy UBND TP điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách, có tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Đồng thời, chuẩn bị ngay danh mục các dự án, hạ tầng, kiểm kê các nguồn lực xây dựng kịch bản tăng trưởng cho năm 2027.

Thứ hai, để tạo chuyển biến thực tế ở các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm từng trường hợp chậm triển khai, Đảng ủy UBND TP chỉ đạo rà soát tiến độ từng công trình, nhất là các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng. Mặt bằng đã bàn giao phải được tổ chức thi công.

Thứ ba, xây dựng phương án khai thác đất đai gắn với cân đối đầu tư dài hạn; điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng không gian đô thị theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ tư, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng sản phẩm được sử dụng và hiệu quả có thể kiểm chứng.

Thứ năm, đưa các cơ chế phát triển Thủ đô vào thực tiễn, gắn nhiệm vụ trước mắt với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đảng ủy UBND TP phối hợp Đảng ủy HĐND TP lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2026 để tiếp tục cụ thể hóa các quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các chương trình thực hiện nghị quyết chiến lược và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII cần được rà soát theo kết quả tạo ra.

Thứ sáu, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và nâng năng lực thực thi ở cơ sở. Đối với 5 điểm nghẽn, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các địa phương phải cập nhật những điểm còn tồn tại, nguy cơ tái diễn và biện pháp duy trì kết quả đạt được. Các dự án đã được áp dụng cơ chế lệnh khởi công khẩn cấp, triển khai ngay phải đảm bảo tiến độ hoàn thành theo các cam kết, có các cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm việc này.

Các cấp ủy phải trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh, chăm lo cho người có công, người yếu thế, giải quyết thủ tục, kiến nghị ở địa bàn mình, đẩy nhanh các dự án trên địa bàn địa phương; đặc biệt là quan tâm đến công tác phục vụ Tết cho Nhân dân.

Với sự đoàn kết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và cả hệ thống chính trị TP, cùng với những kết quả, khát vọng của cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tin tưởng TP sẽ hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026 và tạo ra nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo của TP.