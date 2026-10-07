Đoạn kết khác biệt của Messi và Maradona

Phút thứ 10 trận Argentina gặp Benin sáng 7/10, trọng tài bất ngờ cho trận đấu tạm dừng. Các cầu thủ tiến về phía Lionel Messi, khán giả trên sân Monumental đồng loạt đứng dậy vỗ tay, trong khi pháo hoa xuất hiện trên các khán đài. Messi có vẻ ngỡ ngàng trước màn tri ân được chuẩn bị riêng cho mình, nhưng khác với Diego Maradona hơn ba thập niên trước, anh hiểu rất rõ ý nghĩa của buổi tối ấy.

Messi biết đây là lần cuối khoác áo Argentina. Các đồng đội cũng biết, còn người hâm mộ hiểu rằng họ chỉ còn 90 phút để nhìn thấy chiếc áo số 10 quen thuộc trên sân trong màu áo đội tuyển. Với Maradona, một cuộc chia tay như vậy chưa từng xảy ra.

Maradona không biết mình đang chơi trận cuối

Ngày 25/6/1994, Argentina gặp Nigeria ở vòng bảng World Cup tại Mỹ. Maradona khi ấy 33 tuổi, vẫn mang băng đội trưởng và vừa trở lại sân chơi lớn nhất thế giới sau quãng thời gian nhiều biến động. Argentina thắng 2-1, còn Maradona chơi đầy năng lượng, góp dấu giày vào những tình huống dẫn đến hai bàn thắng của Claudio Caniggia.

Khi Maradona rời sân, gần như không ai nghĩ đó sẽ là lần cuối ông khoác áo Argentina. Vài ngày sau, kết quả kiểm tra doping cho thấy huyền thoại này dương tính với chất thuộc nhóm ephedrine, khiến Liên đoàn Bóng đá Argentina rút ông khỏi World Cup trước khi FIFA đưa ra án đình chỉ.

Sự nghiệp quốc tế của Maradona vì thế kết thúc đột ngột. Ông không có một trận đấu được chuẩn bị để nói lời chia tay, không có vòng danh dự hay khoảnh khắc đồng đội đứng thành hàng, càng không có một sân vận động biết trước rằng họ đang chứng kiến những phút cuối của một biểu tượng.

Hình ảnh còn lại từ kỳ World Cup ấy là Maradona được một nữ y tá nắm tay đưa khỏi sân sau trận Nigeria để tiến hành kiểm tra doping. Khi ấy, ông vẫn chưa biết khoảnh khắc đó sẽ trở thành một trong những hình ảnh cuối cùng của mình với tư cách cầu thủ Argentina.

Phải đến tháng 11/2001, hơn 7 năm sau trận gặp Nigeria, Maradona mới có một buổi lễ chia tay đúng nghĩa tại La Bombonera. Một đội mang màu áo Argentina gặp đội các ngôi sao thế giới trước hàng chục nghìn khán giả, còn Maradona ghi hai bàn từ chấm phạt đền, bật khóc và để lại câu nói nổi tiếng: “La pelota no se mancha” - trái bóng không bị vấy bẩn.

Trận gặp Nigeria tại World Cup 1994 trở thành lần cuối Maradona khoác áo Argentina dù khi bước vào sân, ông chưa hề biết sự nghiệp đội tuyển sắp kết thúc.

Tuy nhiên, trận đấu ấy chỉ còn mang ý nghĩa tri ân. Sự nghiệp đội tuyển của Maradona đã kết thúc từ rất lâu, còn sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp cũng khép lại trước đó vài năm. Ông có một ngày để người Argentina nói lời cảm ơn, nhưng không có cơ hội tự chơi trận cuối cho đội tuyển với ý thức rằng mọi thứ sắp kết thúc.

Messi được tự viết đoạn cuối

Trong phần lớn sự nghiệp, Messi từng thiếu nhiều thứ mà Maradona sở hữu. Maradona gần như trở thành biểu tượng quốc gia ngay sau World Cup 1986, trong khi Messi phải mất nhiều năm để được người Argentina yêu theo cách tương tự.

Messi từng bị đặt câu hỏi về sự gắn bó với quê hương, bị so sánh với Maradona sau mỗi thất bại và từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau trận chung kết Copa America 2016. Mối quan hệ giữa anh và tuyển Argentina chỉ thật sự thay đổi sau chức vô địch Copa America 2021, trước khi được hoàn thiện bằng World Cup 2022.

Từ chỗ thường xuyên bị đem ra đối chiếu với Maradona, Messi cuối cùng tạo ra một di sản riêng. Đến lúc chia tay, anh còn có được điều người tiền nhiệm chưa từng được hưởng: quyền quyết định cách câu chuyện của mình kết thúc.

Argentina dành riêng trận gặp Benin tại Monumental cho ngày ấy. Áo số 10 được chờ đợi, các hoạt động tri ân được chuẩn bị và khán giả bước vào sân trong tâm thế chứng kiến lần cuối Messi thi đấu cho đội tuyển. Ngay cả việc trận đấu dừng lại ở phút 10 cũng cho thấy đây không còn đơn thuần là một trận giao hữu, khi con số trên lưng Messi được biến thành thời điểm để cả sân vận động đứng lên nói lời cảm ơn.

Messi từng mất nhiều năm sống dưới cái bóng Maradona, nhưng ở thời điểm chia tay, anh lại có được điều người tiền nhiệm chưa từng có: quyền tự chọn đoạn kết.

Sự khác biệt giữa Messi và Maradona vì thế không nằm ở việc ai được người Argentina yêu nhiều hơn. Cả hai đều vượt khỏi giới hạn của một cầu thủ bóng đá thông thường và trở thành một phần lịch sử của đất nước, nhưng họ lại có hai cách rời đội tuyển hoàn toàn khác nhau.

Maradona kết thúc hành trình với Argentina trong hỗn loạn của World Cup 1994, khi bản thân chưa kịp hiểu rằng trận gặp Nigeria đã là lần cuối. Một trong những sự nghiệp quốc tế vĩ đại nhất lịch sử bóng đá bị đóng lại bởi một quyết định ngoài sân cỏ, không cho ông cơ hội chuẩn bị cho lời tạm biệt.

Messi có một đoạn kết khác. Anh biết mình còn bao nhiêu phút, người hâm mộ biết họ còn bao nhiêu thời gian để nhìn anh trong chiếc áo Argentina, còn đồng đội có cơ hội ôm anh trước khi tất cả khép lại. Cả sân Monumental cũng có thể đứng dậy khi số 10 vẫn đang hiện diện trên sân, thay vì chỉ hồi tưởng về một biểu tượng đã rời đi từ nhiều năm trước.

Suốt phần lớn sự nghiệp, Messi sống cùng những so sánh với Maradona. Anh từng thiếu một chức vô địch World Cup, từng thiếu sự thừa nhận tuyệt đối từ quê nhà và từng bị xem là chưa thể chạm tới vị trí của người đi trước. Đến cuối cùng, Messi lại có thứ Maradona chưa từng có: không phải thêm một chiếc cúp hay một kỷ lục, mà là quyền được chọn cách mình rời đội tuyển.

Maradona có một sự nghiệp Argentina gần như không thể viết lại, nhưng đoạn kết của ông được quyết định bởi hoàn cảnh. Messi thì khác, khi sau 21 năm anh có thể bước ra sân lần cuối, nghe tên mình vang lên và biết rằng khi trận đấu kết thúc, câu chuyện cũng khép lại theo cách anh mong muốn.