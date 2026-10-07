[Infographic] Ronaldo và Messi: Những dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã có những chặng đường đặc biệt cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và Argentina. Những con số trong hơn hai thập kỷ thi đấu quốc tế phần nào cho thấy dấu ấn hiếm có mà hai ngôi sao để lại trong lịch sử bóng đá thế giới.
Ngày 7/10 đánh dấu một thời điểm đặc biệt trong sự nghiệp quốc tế của hai biểu tượng lớn nhất bóng đá đương đại. Trong khi Messi chính thức khép lại hành trình 21 năm cùng đội tuyển Argentina, Ronaldo vừa lên tiếng về quyết định rời đợt tập trung của Bồ Đào Nha nhưng vẫn để ngỏ khả năng trở lại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-ronaldo-va-messi-nhung-dau-an-trong-mau-ao-doi-tuyen-quoc-gia-post993466.html