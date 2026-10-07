[Infographic] Ronaldo và Messi: Những dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia

Ngày 7/10 đánh dấu một thời điểm đặc biệt trong sự nghiệp quốc tế của hai biểu tượng lớn nhất bóng đá đương đại. Trong khi Messi chính thức khép lại hành trình 21 năm cùng đội tuyển Argentina, Ronaldo vừa lên tiếng về quyết định rời đợt tập trung của Bồ Đào Nha nhưng vẫn để ngỏ khả năng trở lại.

PV