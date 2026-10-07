Nhiều trận cầu hấp dẫn tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026/27

Theo kết quả phân nhánh, 8 cặp đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026/27 đã được xác định, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14/2/2027.

Lịch thi đấu tạo ra nhiều cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa các đội bóng giàu tham vọng.

SLNA sẽ có trận đấu quan trọng gặp Công an Nhân Dân. Ảnh: VPF.

Đáng chú ý nhất là màn so tài giữa SLNA và Công an Nhân dân (CAND). SLNA luôn có truyền thống tốt tại đấu trường Cúp Quốc gia, trong khi CAND sở hữu lực lượng giàu sức cạnh tranh.

Đây được xem là cặp đấu cân tài, nơi kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt.

CAHN – Đồng Nai cũng là cuộc đối đầu đáng chú ý. Đại diện Thủ đô được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và tham vọng tiến sâu.

Công Phượng và đồng đội sẽ có chuyến làm khách tại thủ đô trước Công an Hà Nội tại Vòng 1/8 Cup QG. Ảnh: VPF.

Tuy nhiên, Đồng Nai có thể tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế tâm lý của đội bóng cửa dưới.

Ở nhánh đấu khác, Ninh Bình gặp Hưng Yên mang đến một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh giữa hai đội bóng đang hướng tới việc khẳng định vị thế. Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Cúp Quốc gia luôn tiềm ẩn những bất ngờ khi khoảng cách về thực lực không quá lớn.

Trong khi đó, Công an TPHCM – Becamex TPHCM là trận đấu rất đáng chờ đợi khi Công an TPHCM bước vào vòng 1/8 với vị thế đương kim vô địch.

Nhiều cặp đấu đáng chờ đợi tại vòng 1/8. Ảnh: VPF.

Becamex TPHCM chắc chắn không dễ dàng buông xuôi và sẽ là thử thách thực sự cho hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng này.

Các cặp đấu còn lại gồm Bắc Ninh – Đại học Văn Hiến, Thể Công – Viettel – TPHCM, Thép Xanh Nam Định – Xuân Thiện Phú Thọ và SHB Đà Nẵng – Thép Cần Thơ.

Lịch thi đấu vòng 1/8. Ảnh: VPF.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh, vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026/27 được kỳ vọng sẽ tạo nên những trận cầu giàu tính cạnh tranh, đồng thời mở ra không ít cơ hội cho các đội bóng gây bất ngờ.