Thể thao Hà Nội khẳng định vai trò đầu tàu tại ASIAD 20

Dấu ấn từ những môn thế mạnh

ASIAD 20 khép lại với thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ của Đoàn thể thao Việt Nam. Trong thành tích chung, các VĐV Hà Nội đóng góp vào 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ. Hà Nội cũng là đơn vị có VĐV đóng góp nhiều nhất vào thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội.

Các thành viên đội cầu mây Việt Nam giành HCV nội dung 4 nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ở môn karate, VĐV Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên cùng đồng đội giành HCV kata đồng đội nữ. Ở môn cầu mây, VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly giành HCV đôi nữ, trong khi VĐV Nguyễn Thị Yến góp mặt trong đội hình giành HCV nội dung 4 nữ.

Tuy vậy, thể thao Hà Nội chưa có VĐV giành HCV cá nhân tại ASIAD 20. Khác với trường hợp võ sĩ Dương Thúy Vi tại ASIAD năm 2014 hay vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo tại ASIAD năm 2018, ASIAD kỳ này những tấm HCV mà VĐV Hà Nội góp sức đều đến từ các nội dung đồng đội.

Đây là điểm còn để lại tiếc nuối, nhất là khi Hà Nội luôn được xác định là một trong những trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào việc không có HCV cá nhân để đánh giá vai trò của Hà Nội thì sẽ chưa đầy đủ. Bởi dấu ấn của các VĐV Thủ đô trải rộng ở nhiều môn, trong đó có cả những môn Olympic.

Như ở môn điền kinh có VĐV Nguyễn Thị Hằng giành HCĐ nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp; môn bắn súng có xạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy giành HCĐ 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Ở môn rowing, các VĐV Hà Nội Phạm Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Hảo và Trần Thị Tú Uyên cũng góp phần mang về những tấm HCĐ. Môn boxing có HCB của Nguyễn Thị Tâm hạng 51kg nữ, HCĐ của Lưu Diễm Quỳnh ở hạng 75kg nữ. Trong khi đó, wushu có 3 HCĐ của Dương Thúy Vi, Nguyễn Khắc Kiên, Hứa Văn Đoàn...

Nhìn vào danh sách thành tích ấy có thể thấy sức đóng góp của Hà Nội không chỉ tập trung ở một môn hay một nhóm VĐV. Từ những môn thế mạnh như cầu mây, karate, wushu đến boxing, bắn súng, rowing, điền kinh, lực lượng của Thủ đô đều có mặt và tạo dấu ấn.

Trong số những thành tích của VĐV Hà Nội tại ASIAD 20, tấm HCB boxing hạng 51kg nữ của Nguyễn Thị Tâm có ý nghĩa đặc biệt. Nguyễn Thị Tâm trở thành VĐV boxing đầu tiên của Việt Nam giành HCB tại đấu trường ASIAD.

Nếu nhìn từ mục tiêu dài hạn của thể thao Việt Nam là cải thiện thành tích ở đấu trường Olympic, tấm HCB này càng đáng chú ý bởi boxing thuộc nhóm môn Olympic. Trong khi đó, 2 HCB còn lại của Đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 thuộc về wushu (môn chưa có tên trong chương trình thi đấu Olympic) và đối kháng thực tế ảo của taekwondo (môn có trong chương trình thi đấu Olympic nhưng nội dung đối kháng thực tế ảo chưa có tên); 3 HCV của Đoàn thể thao Việt Nam đều đến từ cầu mây và karate, những môn cũng không nằm trong chương trình Olympic hiện tại.

Điều đó không làm giảm giá trị của các tấm huy chương còn lại khi mỗi thành tích tại ASIAD đều là kết quả của quá trình tập luyện, thi đấu và nỗ lực rất lớn của HLV, VĐV. Nhưng xét riêng trên phương diện chuẩn bị lực lượng cho Olympic, thành tích của Nguyễn Thị Tâm mang một ý nghĩa khác. Theo ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, các VĐV Hà Nội đã đóng góp rất nhiều vào thành tích chung của Đoàn, thực sự là lực lượng đầu tàu tại Đại hội lần này.

Ghi danh đội ngũ HLV

Thành tích của VĐV bao giờ cũng gắn với công sức của HLV. Với thể thao Hà Nội, ASIAD 20 không chỉ cho thấy chất lượng của lực lượng VĐV mà còn cho thấy vai trò của đội ngũ HLV và chuyên gia được chuẩn bị, đầu tư cho những môn trọng điểm.

Ở môn cầu mây, HLV Hoàng Thị Thái Xuân đóng góp với thành tích huấn luyện VĐV giành 2 HCV ở nội dung đôi nữ và đội 4 nữ. HLV Hoàng Đức Lương cũng có đóng góp vào thành tích của đội tuyển cầu mây nam.

Ở karate, công sức của đội ngũ huấn luyện, trong đó nổi bật là vai trò của HLV Đỗ Thị Thu Hà, cũng được phản ánh qua thành tích của Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là HCV kata đồng đội nữ và HCĐ kata cá nhân nữ.

Nguyễn Thị Tâm (áo đỏ) nhận huy chương bạc ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ở boxing, dấu ấn của HLV và chuyên gia càng rõ. Đội ngũ của Hà Nội có HLV Nguyễn Như Cường và chuyên gia Tawan Mungphingklang cùng làm nhiệm vụ huấn luyện, góp phần giúp các võ sĩ giành 1 HCB và 1 HCĐ.

Đặc biệt, trước ASIAD 20, Hà Nội đã bố trí kinh phí để nhóm VĐV trọng điểm gồm Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh cùng HLV và chuyên gia Tawan Mungphingklang tập huấn tại Thái Lan trong hơn 1 tháng. Đến ASIAD 20, chuyên gia Tawan Mungphingklang cùng Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Đức Ngọc cũng tham dự bằng nguồn kinh phí của thể thao Hà Nội.

Cách làm ấy cho thấy thành tích được tạo nên trong một thời gian dài trước Đại hội. Đó là kết quả của cả quá trình đầu tư cho VĐV, HLV và chuyên gia, từ chế độ, chính sách đến cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, thi đấu và tập huấn quốc tế.

Từ ASIAD 20 đến những mục tiêu cao hơn

ASIAD 20 vì thế vừa là nơi thể hiện sức mạnh hiện tại, vừa đặt ra yêu cầu cho chu kỳ đầu tư tiếp theo. Theo ông Đinh Văn Luyến, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, thành tích tại ASIAD 20 là nền tảng để thể thao Hà Nội tự tin thực hiện Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 30-9-2026 của UBND TP Hà Nội về phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội tập trung đầu tư 13 môn với khoảng 50 VĐV trọng điểm. Trong đó, nhóm môn Olympic gồm bắn cung, bắn súng, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, boxing, thể dục, vật, đấu kiếm và judo; nhóm môn trọng điểm ASIAD gồm cầu mây, karate và wushu. Thành phố đặt mục tiêu đóng góp từ 1 đến 2 HCV tại ASIAD trong giai đoạn này; các giai đoạn tiếp theo hướng tới mức 2-3 HCV mỗi kỳ ASIAD.

Như vậy, bài toán sau ASIAD 20 không chỉ là duy trì những môn thế mạnh đã đem về huy chương. Quan trọng hơn là phải triển khai hiệu quả kế hoạch mới, tập trung nguồn lực vào những VĐV có khả năng phát triển, đồng thời tạo cơ chế phối hợp tốt hơn giữa Hà Nội và các đội tuyển quốc gia.

ASIAD 20 cho thấy Hà Nội vẫn có một lực lượng HLV, VĐV và chuyên gia đủ khả năng đóng góp đáng kể cho thể thao Việt Nam. Việc cả 3 HCV của Đoàn đều có VĐV Hà Nội góp sức, cùng 1 HCB và 11 HCĐ, là minh chứng rõ ràng cho vai trò ấy.

Không có HCV cá nhân là điều đáng tiếc, nhưng cũng có thể xem đây là một khoảng trống để thể thao Hà Nội nhìn lại và hướng tới. Bởi với vị thế đầu tàu, mục tiêu của Hà Nội không chỉ là đóng góp vào thành tích chung, mà còn phải từng bước tạo ra những VĐV đủ sức đứng trên bục cao nhất ở những nội dung có giá trị chuyên môn cao, đặc biệt là các môn Olympic.

Danh sách HLV, VĐV Hà Nội đóng góp vào huy chương ASIAD 20

Môn cầu mây: HLV Hoàng Thị Thái Xuân, HLV Hoàng Đức Lương cùng các VĐV Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Yến, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Văn Nhàn.

Môn karate: HLV Đỗ Thị Thu Hà cùng các VĐV Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên.

Môn boxing: HLV Nguyễn Như Cường, chuyên gia Tawan Mungphingklang và các VĐV Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh.

Môn đua thuyền: HLV Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Linh cùng các VĐV Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Tú Uyên.

Môn wushu: HLV Phan Quốc Vinh, Nguyễn Văn Chương cùng các VĐV Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên.

Môn điền kinh: HLV Nguyễn Thị Bắc và VĐV Nguyễn Thị Hằng

Môn bắn súng: HLV Dương Anh Quân và VĐV Bùi Thúy Thu Thủy