Phát ngôn về tiền gây tranh cãi của cựu sao Premier League

Duran phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Charla, Fred, cựu tiền vệ Manchester United, đã kể lại những trải nghiệm đáng chú ý khi thi đấu cùng Duran tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời cầu thủ người Brazil, tiền đạo Colombia đôi khi tỏ ra không mấy hào hứng với các bài tập thể lực, bất chấp những lời nhắc nhở từ đồng đội.

“Tôi thường nói với cậu ấy: Duran, chúng ta tập luyện và chạy thêm một chút đi. Nhưng cậu ấy đáp lại: Anh bạn, tôi giàu rồi, tôi không cần phải chạy nữa”, Fred chia sẻ.

Tiết lộ này phần nào cho thấy cách Duran nhìn nhận sự nghiệp trong giai đoạn khoác áo Fenerbahce. Theo Fred, tiền đạo sinh năm 2003 đôi khi tìm đến bộ phận y tế để tránh phải tiếp tục tập luyện. Anh cũng cho rằng Duran không quá coi trọng việc tích lũy thêm tài sản sau khi đã bảo đảm tương lai tài chính cho bản thân và gia đình.

Duran từng là một trong những chân sút sáng giá tại Premier League. Anh ghi 20 bàn sau 78 lần ra sân cho Aston Villa, qua đó thu hút sự chú ý của Al-Nassr và chuyển đến Saudi Arabia với mức phí 71 triệu bảng.

Duran nhận lương hậu hĩnh tại Al Nassr.

Guardian đưa tin Duran nhận khoảng 355.000 bảng/tuần tại Al-Nassr, tương đương hơn 18 triệu bảng/năm. Đây là con số đáng mơ ước với nhiều cầu thủ nước ngoài. Dù vậy, đóng góp của Duran cho Al-Nassr lại khá hạn chế với 8 bàn sau 13 lần ra sân.

Fred kể thêm rằng khi Duran chuyển sang Zenit ở giải VĐQG Nga, anh từng nói đùa với người đồng đội rằng việc gia nhập đội bóng mới sẽ giúp tiền đạo này kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

“Cậu ấy trả lời rằng càng kiếm được nhiều tiền thì càng tốt. Đôi khi, cậu ấy còn nói mình đã bảo đảm tương lai cho bản thân và gia đình trong ba thế hệ tiếp theo”, Fred tiết lộ.

Những vấn đề về kỷ luật của Duran cũng từng gây chú ý tại Fenerbahce. Tiền đạo Colombia được cho là đã khiến HLV Jose Mourinho tức giận khi đến muộn trong một buổi tập. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi đó nhấn mạnh rằng hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với tập thể, đồng thời khẳng định mọi cầu thủ đều phải tuân thủ những quy định của câu lạc bộ.

Ở mùa giải 2026/27, Duran đang thi đấu cho Benfica theo dạng cho mượn từ Al Nassr. Chân sút này ra sân 12 trận trên mọi đấu trường, nhưng chỉ có hai lần đá chính và ghi được 2 bàn thắng. Hợp đồng của Duran với Al-Nassr còn thời hạn đến năm 2030, trong khi đội bóng Bồ Đào Nha có điều khoản mua đứt.

Với Duran, thách thức lúc này không còn nằm ở việc kiếm thêm bao nhiêu tiền, mà là liệu anh có đủ khát khao để trở thành một ngôi sao đẳng cấp trong tương lai hay không.

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