Lịch thi đấu của U17 nữ Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2027

Vòng loại năm nay có 30 đội tham dự, được chia thành 8 bảng, gồm 6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội.

U17 nữ Việt Nam (trái) vừa có chiến thắng đậm ở ngày ra quân

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại một địa điểm, 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền dự VCK cùng 4 đội được đặc cách, gồm: Đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và Trung Quốc, nhờ thành tích tại giải năm 2026.

U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Palestine 6-0. Hai trận đấu còn lại lần lượt gặp Quần đảo Bắc Mariana ngày 8.10 và Kyrgyzstan ngày 11.10.

Lợi thế sân nhà giúp U17 nữ Việt Nam có thêm điều kiện chuẩn bị và thi đấu, nhưng mục tiêu giành vé dự VCK không vì thế trở nên dễ dàng.

HLV Okiyama Masahiko cho biết đội đã có khoảng 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Quãng thời gian này được sử dụng để hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và xây dựng triết lý chơi bóng.

Một trong những khó khăn của đội là một số cầu thủ chủ chốt không thể góp mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để những gương mặt trẻ được trao cơ hội thể hiện, đặc biệt là các cầu thủ sinh năm 2012. Việc tạo điều kiện cho lớp cầu thủ này thi đấu ở cấp độ quốc tế được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai.

Sau chiến thắng trước Palestine, U17 nữ Việt Nam đang có lợi thế về tinh thần, nhưng Ban huấn luyện vẫn xác định phải tập trung cho từng trận đấu. Hai cuộc đối đầu với Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan sẽ quyết định cơ hội giành ngôi đầu bảng.

VCK U17 nữ châu Á 2027 dự kiến diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 31.3 đến 17.4.2027. Đáng chú ý, 4 đội có thành tích tốt nhất tại giải sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 nữ World Cup Morocco 2027.