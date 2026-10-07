Arsenal chuẩn bị động thái mới, quyết chi 50 triệu bảng cho Antonio Nusa

Antonio Nusa hiện được Leipzig định giá khoảng 50 triệu bảng. Đây là mức phí được xem là tương đối phù hợp với kế hoạch tuyển quân của Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng thành London cần thêm một lựa chọn giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hành lang trái.

Arsenal trở lại cuộc đua giành chữ ký của Antonio Nusa

Đây cũng là những phẩm chất Arsenal đang cần trong bối cảnh hàng công thiếu chiều sâu ở cánh trái. Sự ra đi của Gabriel Martinelli cùng chấn thương của Christos Tzolis khiến HLV Mikel Arteta không còn nhiều phương án tự nhiên cho vị trí này.

Việc bổ sung một cầu thủ có khả năng kéo giãn hàng phòng ngự, tạo đột biến trong các tình huống một đối một và duy trì cường độ tấn công vì thế trở thành ưu tiên của Arsenal trong phiên chợ giữa mùa. Bản thân Nusa từng được đội chủ sân Emirates theo dõi từ mùa hè, nhưng thương vụ không thành hiện thực. Với tình hình nhân sự hiện tại, Arsenal có lý do để trở lại bàn đàm phán và xem xét nghiêm túc khả năng chiêu mộ cầu thủ người Na Uy.

Antonio Nusa được kỳ vọng tăng sức mạnh hàng công Arsenal

Ngoài Nusa, Arsenal còn dành sự quan tâm cho một số ngôi sao tấn công khác, trong đó có Kenan Yildiz của Juventus. Tuy nhiên, những mục tiêu như Arda Guler, Julian Alvarez hay Eli Junior Kroupi có thể đòi hỏi khoản đầu tư lớn hơn hoặc không phải lựa chọn thuần túy cho hành lang trái.

Với Arsenal, bài toán lúc này là liệu Leipzig có chấp nhận đàm phán ở mức khoảng 50 triệu bảng hay yêu cầu khoản phí cao hơn. Nếu đạt được thỏa thuận, Nusa có thể trở thành sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công của HLV Mikel Arteta trong giai đoạn quyết định của mùa giải.