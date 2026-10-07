Messi được tôn vinh, Ronaldo vẫn chống lại cái kết

Messi được hơn 85.000 khán giả tại Monumental tri ân trong lần cuối khoác áo tuyển Argentina.

Monumental sáng 7/10 được chuẩn bị cho một lời tạm biệt. Lionel Messi bước ra sân cùng các con, phía trước là chiếc áo số 10 khổng lồ mang dòng chữ "Gracias", còn hơn 85.000 khán giả đến để chứng kiến lần cuối anh khoác áo Argentina.

Đến phút 10 trận gặp Benin, trọng tài Fernando Véjar cho trận đấu tạm dừng. Cầu thủ hai đội tiến đến chúc mừng Messi, các khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay, còn pháo hoa xuất hiện quanh sân.

Chỉ vài giờ trước đó, Cristiano Ronaldo đăng một tuyên bố dài gần 2.000 chữ để giải thích việc rời đợt tập trung Bồ Đào Nha sau bất đồng với HLV Jorge Jesus. Giữa những chi tiết về mâu thuẫn, tiền đạo 41 tuổi tiết lộ anh từng viết sẵn lá thư dành cho người dân Bồ Đào Nha sau World Cup 2026, với ý định sử dụng nó khi chính thức chia tay đội tuyển.

Lá thư ấy đến giờ vẫn chưa được gửi. Trong cùng một ngày, hai cầu thủ được đặt cạnh nhau suốt gần 20 năm xuất hiện ở hai đầu khác nhau của một cái kết: Messi đã biết đâu là trận cuối, còn Ronaldo vẫn chưa muốn trận cuối ấy đến.

Messi chủ động khép lại

Messi quyết định dừng sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2026. AFA và HLV Lionel Scaloni sau đó thuyết phục anh trở lại thêm một trận để có cơ hội chia tay khán giả quê nhà.

Vì thế, cuộc đối đầu Benin không còn nhiều ý nghĩa về chuyên môn. Tất cả đều biết lý do Messi xuất hiện tại Monumental: chơi thêm 90 phút rồi khép lại hành trình kéo dài 21 năm cùng đội tuyển.

Sự rõ ràng của Leo ấy giúp Argentina tránh được một câu hỏi khó thường xuất hiện ở cuối sự nghiệp của những cầu thủ lớn. Messi tự chọn thời điểm dừng trước khi HLV hay đội tuyển phải quyết định thay mình.

Anh rời đi ở tuổi 39, sau khi đã giành World Cup, hai Copa America và hoàn tất gần như mọi mục tiêu lớn với Argentina. Đó là một cái kết rất khác với quãng thời gian anh từng chịu nhiều chỉ trích, từng tuyên bố chia tay đội tuyển năm 2016 và mất nhiều năm mới thoát khỏi những so sánh với Diego Maradona.

Trận Argentina - Benin được tạm dừng ở phút 10 để cầu thủ hai đội và khán giả dành sự tôn vinh cho Messi.

Copa America 2021 rồi World Cup 2022 thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Messi và người Argentina. Khi trở lại Monumental lần cuối, anh không còn món nợ nào phải trả và cũng không còn điều gì phải chứng minh.

Argentina vì thế chỉ còn việc nói lời cảm ơn. Ronaldo lại ở một trạng thái khác, khi chính anh vẫn chưa muốn khép lại hành trình với đội tuyển.

Ronaldo vẫn muốn cạnh tranh

Trong tuyên bố ngày 6/10, Ronaldo kể rằng sau World Cup 2026, anh đã chuẩn bị một lá thư dành cho người dân Bồ Đào Nha để sử dụng trong ngày chia tay đội tuyển. Trên chuyến bay trở về từ Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença đề nghị anh suy nghĩ lại vì FPF vẫn muốn anh tiếp tục.

Ronaldo đồng ý ở lại và ba tháng sau, quan điểm ấy vẫn chưa thay đổi. Anh muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha nếu còn đủ thể lực, còn thi đấu và còn ghi bàn ở cấp CLB.

Mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus bắt đầu từ cách Ronaldo được sử dụng ở Nations League. Tiền đạo 41 tuổi cho rằng hai người từng thống nhất về thời lượng thi đấu, nhưng HLV Bồ Đào Nha sau đó thay đổi kế hoạch, trong khi HLV Jesus phủ nhận có những thỏa thuận như Ronaldo mô tả.

Ronaldo cuối cùng rời đợt tập trung. Anh sau đó nhận lỗi vì tự ý bỏ đội, xin lỗi đồng đội và người hâm mộ, đồng thời chấp nhận khả năng bị FPF kỷ luật.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn muốn cạnh tranh một vị trí ở tuyển Bồ Đào Nha thay vì trở lại chỉ để đá trận chia tay.

Tuy nhiên, Ronaldo không tuyên bố chia tay. Anh vẫn khẳng định sẵn sàng trở lại nếu duy trì được thể trạng và phong độ, đồng thời cho rằng thời điểm để nghĩ về một trận tri ân chưa đến.

Đây là khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo và Messi lúc này. Messi đã chấp nhận chuyển từ một cầu thủ của đội tuyển thành huyền thoại được đội tuyển tôn vinh, còn Ronaldo vẫn muốn được nhìn nhận trước hết như một cầu thủ có khả năng cạnh tranh.

Ở tuổi 41, suy nghĩ đó không khó hiểu. Ronaldo giữ kỷ lục 234 lần khoác áo và 146 bàn cho Bồ Đào Nha, đồng thời vẫn thi đấu thường xuyên ở cấp CLB.

Dù vậy, tuyển Bồ Đào Nha cũng đang cho thấy họ có thể vận hành mà không cần phải xây mọi thứ quanh Ronaldo. Đội giành vé vào tứ kết Nations League trong thời điểm anh vắng mặt, còn Goncalo Ramos ghi bàn quyết định trước Na Uy.

Nếu trở lại, Ronaldo vì thế có thể phải chấp nhận một vai trò khác. Anh không còn mặc nhiên đá chính, thời lượng thi đấu có thể ít hơn và quyết định cuối cùng thuộc về HLV.

Đây mới là phần khó nhất trong câu chuyện của Ronaldo. Anh không thiếu một buổi lễ chia tay, mà chưa chắc đã sẵn sàng bước vào buổi lễ ấy.

Messi đã chọn thời điểm dừng trước khi Argentina phải lựa chọn thay anh. Ronaldo lại muốn tiếp tục cho tới khi bản thân cảm thấy không còn đủ khả năng cạnh tranh.

Không có lựa chọn nào mặc nhiên đúng hơn, nhưng chúng tạo ra hai hình ảnh rất khác trong cùng một ngày. Messi đứng giữa Monumental, nhận những tràng pháo tay cuối cùng và biết hành trình đã kết thúc, còn Ronaldo đã viết sẵn những lời chia tay nhưng vẫn giữ lá thư ấy bên mình.

Một người đã sẵn sàng rời đi và được cả đất nước tiễn bằng một buổi lễ long trọng. Người kia vẫn muốn trở lại sân, dù đoạn cuối với tuyển Bồ Đào Nha ngày càng khó đoán.