Fan hâm mộ ở TPHCM thổn thức vũ điệu cuối cùng Messi và Argentina

Là CĐV Argentina từ năm 9 tuổi, chị Lê Ngọc Trân thừa hưởng tình yêu đội tuyển từ ông ngoại – một fan của Maradona. Bồi hồi trước trận đấu cuối của Messi trong màu áo Argentina, chị thừa nhận chưa sẵn sàng cho ngày anh chia tay đội tuyển và mong anh tiếp tục thi đấu tại Copa America sắp tới. “Cả tuổi trẻ của tôi đều dành cho anh”, chị xúc động nói.

Sáng 7/10, khoảng 150 CĐV Messi có mặt từ sớm tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh (phường Hạnh Thông, TPHCM) để cùng nhau theo dõi trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina.

Ngay từ rạng sáng người hâm mộ Messi đã có mặt từ sớm đem những tranh ảnh của Messi để cổ vũ anh trong trận đấu cuối cùng.

Đ.Phát dành hơn 4 giờ để vẽ hai bức chân dung Messi. Anh bắt đầu yêu mến nam cầu thủ sau khi ấn tượng với tinh thần của Messi trong trận thua ở chung kết World Cup 2014, từ đó đồng hành cùng thần tượng từ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Người hâm mộ mãn nguyện khi được chứng kiến thời khắc đặc biệt trong sự nghiệp của Messi. Trận giao hữu Argentina vs Benin diễn ra tại sân Monumental, Buenos Aires, trong ngày tri ân và chia tay El Pulga với đội tuyển quốc gia, khép lại hơn hai thập kỷ cống hiến trong màu áo xanh-trắng.

Chị Đặng Hồng Thắm (phường Bình Lợi Trung) xúc động chia sẻ: “Trận đấu này với tôi như lần đầu được xem Messi thi đấu. Tôi mê lối chơi hoa mỹ, đầy kỹ thuật của anh. Mỗi trận có Messi góp mặt đều mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả”.

Trong hiệp một, các CĐV nhiều phen thót tim khi hai đội liên tục giằng co, tạo ra những pha tấn công nguy hiểm nhưng đáng tiếc đều chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, Messi tỏa sáng với 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng trên chấm phạt đền, khiến người hâm mộ vỡ òa. Có lẽ đây cũng là một trong những lần cuối họ được hò reo tên anh trong màu áo Argentina và ngắm nhìn “đôi chân ma thuật” của số 10.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều CĐV không kìm được nước mắt. Họ tiếc nuối vì không biết bao giờ bóng đá thế giới mới lại có một số 10 vĩ đại như Messi. Với họ, đó không chỉ là lời chia tay một cầu thủ, mà còn là khép lại hành trình tuổi trẻ đã đồng hành cùng anh qua những thất bại, để rồi vỡ òa với chức vô địch World Cup 2022.

Đến cả những người mạnh mẽ nhất cũng không kìm được nước mắt. Anh Nguyễn Đức Thạch (phường Hiệp Thành) cho biết đã hâm mộ Messi từ năm 2009, khi còn là học sinh lớp 7. Gần trọn tuổi thơ và thanh xuân của anh gắn với số 10 Argentina. Khi trận đấu khép lại, anh bật khóc vì hiểu rằng từ nay sẽ không còn được chứng kiến Messi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Lionel Messi đã có 208 lần ra sân và ghi 126 bàn thắng cho đội tuyển Argentina, trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử bóng đá nước này.