Ngày chia tay của Messi: Ghi bàn, kiến tạo và trao lại ánh sáng cho Nico Paz

Trận đấu với Benin sáng 7-10 mang ý nghĩa đặc biệt với Messi. Sau hơn hai thập kỷ khoác áo Argentina, mỗi pha chạm bóng của số 10 tại Monumental đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Và trong ngày được xem là lời chào cuối, Messi vẫn thể hiện đầy đủ những phẩm chất từng làm nên một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Anh không chỉ ghi bàn mà còn trực tiếp tạo ra hai bàn thắng còn lại của Argentina.

Messi ôm chặt Paz sau khi kiến tạo cho tài năng trẻ này ghi bàn (Ảnh: Wonderkids)

Argentina sớm tạo được lợi thế từ tình huống cố định. Messi thực hiện quả đá phạt với độ chính xác cao, đưa bóng đến vị trí để Nicolas Otamendi băng vào dứt điểm mở tỉ số.

Khoảnh khắc ấy mang nhiều ý nghĩa hơn một bàn thắng đơn thuần. Otamendi là một trong những đồng đội đã sát cánh với Messi qua những năm tháng quan trọng nhất của đội tuyển Argentina. Cả hai cùng trải qua những thất vọng, những trận chung kết và cuối cùng là chuỗi ngày huy hoàng với Copa America rồi World Cup.

Nếu bàn thắng của Otamendi gợi lại quá khứ, thì bàn thứ hai lại hướng ánh nhìn về tương lai, khi Messi tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Nico Paz lập công nâng tỉ số lên 2-0.

Nico Paz đang được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Argentina. Trong ngày Messi khép lại hành trình cùng La Albiceleste, anh xuất hiện đúng lúc để tạo nên hình ảnh đầy tính biểu tượng: Messi mở ra cơ hội, còn Paz tiếp nhận và biến nó thành bàn thắng.

Messi đã thi đấu trận cuối cùng cho ĐT Argentina (Ảnh: Getty Images)

Không cần quá nhiều sự so sánh, khoảnh khắc ấy vẫn đủ để người hâm mộ Argentina nghĩ về tương lai của đội tuyển sau thời Messi.

Màn trình diễn của Messi vẫn chưa dừng lại ở hai pha kiến tạo. Argentina được hưởng phạt đền sau tình huống Ouorou phạm lỗi với Agustin Giay. Messi bước lên chấm 11m và một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ ở phút 71.

Cú sút thành công ấn định tỉ số 3-0, đồng thời hoàn tất một đêm đặc biệt của M10. Đó cũng là cách Messi khép lại một hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với đội tuyển Argentina, với nhiều danh hiệu cao quý như Copa America, Finalissima và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022. Chiếc áo số 10 gắn với anh trong suốt hành trình ấy đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Argentina.