Số 10 viết đoạn kết xứng tầm cho hành trình huy hoàng cùng Albiceleste

Lời chào của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng FIFA

Ngày 7/10, siêu sao Lionel Messi ra sân đá chính trong trận giao hữu giữa Argentina và Benin tại sân Monumental, Buenos Aires, khép lại hơn 2 thập niên gắn bó với đội tuyển quốc gia Argentina của một trong những thần tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ Tango.

Trận đấu chia tay Messi cũng trở thành cuộc hội ngộ của những người đã đi cùng huyền thoại này qua những chặng đường huy hoàng nhất. Nhiều gương mặt của các thế hệ vô địch Argentina trở về Monumental để chứng kiến lời chào cuối với nhân của 8 Quả bóng Vàng FIFA.

Messi khép lại hơn 2 thập niên gắn bó với đội tuyển quốc gia Argentina. Ảnh: AFP

Trong trận đấu tri ân này, Messi đã trực tiếp ghi bàn và góp 2 pha kiến tạo, giúp Argentina thắng Benin 3 - 0. Tại Monumental, số 10 đã viết đoạn kết xứng tầm cho hành trình huy hoàng cùng Albiceleste với bàn thắng ấn định chiến thắng 3 - 0 cho Argentina. Đây được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho đêm Monumental, nơi Messi khép lại hành trình hơn 2 thập kỷ cùng đội tuyển bằng tất cả những gì đã làm nên tên tuổi mình: ghi bàn, kiến tạo và, quan trọng hơn cả, mang niềm vui đến cho biết bao trái tim yêu bóng đá.

Sau 21 năm, hành trình quốc tế của siêu sao 39 tuổi đã đi đến hồi kết. Messi sở hữu kỷ lục 125 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, cùng những danh hiệu lớn như World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, Finalissima 2022.

Khoảng 85.000 vé được bán hết chỉ trong thời gian ngắn khi vé được phát hành. Các khán đài Monumental chật kín, nhiều người hâm mộ mang mặt nạ hình Messi để chia tay cầu thủ đã trở thành biểu tượng của bóng đá Argentina. Và trong lần thứ 208 khoác áo Albiceleste và cũng là lần cuối cùng của mình, người hâm mộ đã bắt được khoảnh khắc đầy xúc động khi siêu sao 39 tuổi này bật khóc trên đường tiến vào sân bóng.

Messi đã viết đoạn kết ấn tượng cho hành trình huy hoàng cùng Albiceleste với bàn thắng ấn định chiến thắng 3 - 0 cho Argentina. Ảnh: AFP

Màn trình diễn cuối cùng đã khép lại. Tạm biệt, Messi, tạm biệt người đã biến chiếc áo số 10 thành biểu tượng của niềm tin, của vinh quang và của những giấc mơ Argentina.

Khoảng trống số 10 ở Albiceleste

Messi công bố quyết định giã từ tuyển Argentina ngày 31/8. Trận gặp Benin là lần xuất hiện cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển, trong khi sự nghiệp cấp câu lạc bộ vẫn tiếp tục. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tổ chức trận đấu chia tay này kết hợp âm nhạc và các hoạt động tôn vinh đội trưởng. Sau trận đấu là màn phát biểu đầy xúc động cùng màn trình diễn drone, pháo hoa và những tiết mục âm nhạc đặc biệt.

Sau nhiều năm tranh luận, Messi cũng không còn phải chứng minh vị trí của mình trong nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Những so sánh với Diego Maradona sẽ còn kéo dài, nhưng chức vô địch thế giới đã giúp hành trình của Messi trong màu áo Argentina trở nên trọn vẹn hơn.

Thất bại ở chung kết World Cup 2026 không thể làm lu mờ những gì siêu sao này đã đạt được. Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với tư cách chân sút số 1, cầu thủ ra sân nhiều nhất và là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina.

Argentina đối mặt với bài toán đi tìm cầu thủ khoác áo số 10 sau khi Messi chia tay đội tuyển. Ảnh: AFP

Trận đấu với Benin mang theo nhiều cảm xúc với Messi và Argentina. Argentina sẽ phải học cách bước tiếp khi không còn người đội trưởng đã hiện diện trong những thời khắc quan trọng suốt hơn 2 thập kỷ.

Messi đã dẫn dắt Albiceleste đến chức vô địch World Cup và 2 danh hiệu Copa America liên tiếp. Sau nhiều năm, chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi mặc sẽ phải được trao lại cho một người khác. Đó là khoảng trống không dễ lấp đầy. Di sản của Diego Maradona và Messi khiến số 10 trở thành biểu tượng đặc biệt trong bóng đá Argentina. Người kế nhiệm không đơn thuần nhận một số áo, mà phải bước vào vị trí vốn gắn với những kỳ vọng rất lớn.

Argentina từng đối mặt với bài toán tương tự sau khi Maradona chia tay đội tuyển năm 1994. Albiceleste bước vào giai đoạn thử nghiệm và không duy trì được sự ổn định ở các giải đấu lớn. Những cầu thủ như Pablo Aimar, Ariel Ortega và Juan Roman Riquelme từng khoác áo số 10 sau Maradona. Họ đều là những cầu thủ tài năng của bóng đá xứ Tango, nhưng không ai có thể tái hiện tầm ảnh hưởng mà Maradona để lại.

Phải đến khi Riquelme trao lại chiếc áo số 10 cho Messi vào năm 2009. Ban đầu, ngôi sao Barcelona cũng phải mất thời gian để thuyết phục người hâm mộ rằng anh đủ sức kế thừa di sản của Maradona. El Pulga đã làm được nhiều hơn kỳ vọng về một người kế nhiệm mang áo số 10 mà Maradona để lại. Từ một cầu thủ thiên về kiến tạo, anh dần trở thành thủ lĩnh của Argentina và đưa đội tuyển đến những danh hiệu lớn mà người hâm mộ chờ đợi suốt nhiều năm. Chiếc áo số 10 từ đó gắn chặt với hình ảnh của Messi.

Di sản lớn nhất mà Messi để lại sau hơn 2 thập kỷ cống hiến chính là việc định hình lại vị thế của bóng đá Argentina và một tình yêu bền chặt, không thể thay thế trong lòng người hâm mộ quê nhà. Khi điệu tango cuối cùng khép lại, Albiceleste sẽ phải bước tiếp sang một trang mới, nhưng biểu tượng mang áo số 10 của Messi chắc chắn sẽ tồn tại vĩnh viễn như một phần lịch sử của bóng đá nước này.

Thách thức với Argentina hiện tại là duy trì vị thế của một đội tuyển hàng đầu sau khi biểu tượng lớn nhất của thế hệ này rời đi. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng chưa có cái tên nào thực sự nổi bật để lập tức tiếp nhận vai trò của Messi.

Messi bày tỏ niềm tự hào khi được bảo vệ màu áo đội tuyển quốc gia và khẳng định chưa bao giờ muốn từ bỏ ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất. Ảnh: AFP

Sự chuyển giao chắc chắn sẽ kéo theo những thử nghiệm mới. Argentina có thể không tìm được một Messi thứ hai, bởi những cầu thủ như anh gần như không thể xuất hiện thường xuyên trong bóng đá đỉnh cao.

Chiếc áo số 10 sẽ tiếp tục được khoác lên một cầu thủ khác. Nhưng để tiếp nối giá trị biểu tượng mà Maradona và Messi đã xây dựng, người kế nhiệm sẽ cần nhiều hơn tài năng đơn thuần. Áp lực từ chiếc áo huyền thoại có thể sẽ là thử thách lớn nhất với bất kỳ cầu thủ nào được trao vinh dự này.

Messi ra mắt đội tuyển Argentina ở tuổi 18 trong trận giao hữu với Hungary vào ngày 17/8/2005. Anh được HLV khi ấy là Jose Pekerman tung vào sân ở phút 63, nhưng nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu chỉ sau 2 phút. Đến năm 2009, Messi được trao áo số 10 sau khi Juan Roman Riquelme từ giã đội tuyển, để bắt đầu hành trình mới của số áo huyền thoại gắn liền với Diego Maradona.