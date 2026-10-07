Dàn sao Man City đi đâu nếu rời bỏ CLB?

Haaland có thể rời Man City. Ảnh: Reuters.

Tình huống khó Manchester City đang đối mặt, cùng cuộc chiến pháp lý đang diễn ra, thổi bùng những tin đồn tại Anh về tương lai của các ngôi sao “The Citizens”. Ủy ban độc lập của bóng đá Anh tuyên bố Manchester City phạm tất cả cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng quy định tài chính của Premier League trong suốt chín mùa giải.

Manchester City vẫn phủ nhận các cáo buộc và khẳng định sự trong sạch của mình, vì vậy nộp đơn kháng cáo. Trong trường hợp kháng cáo không thành công, họ đối mặt nguy cơ bị trừng phạt bằng việc xuống hạng, và do đó có thể mất toàn bộ các ngôi sao.

Tờ The Sun nhờ đến AI để dự đoán các điểm đến có thể của những ngôi sao Manchester City, và Real Madrid sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất từ cuộc “di cư” hàng loạt này.

Theo AI, Real Madrid có thể chiêu mộ tới tám cầu thủ của Man City, bao gồm Erling Haaland, cầu thủ đắt giá và được săn đón nhất. Các cầu thủ Man City có thể theo chân Haaland đến Real Madrid, theo dự đoán của AI, gồm: Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi, Phil Foden, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Josko Gvardiol và Mateo Kovacic (cầu thủ từng khoác áo Real Madrid từ năm 2015 đến 2019).

Manchester United và Liverpool sẽ là những đội hưởng lợi lớn khác từ cuộc di cư giả định hàng loạt tại Etihad. Nửa đỏ thành Manchester có thể chiêu mộ từ hàng xóm Man City các cầu thủ như: Gianluigi Donnarumma, Elliot Anderson, Matheus Nunes, Nico O’Reilly và Rico Lewis.

Trong khi đó, Antoine Semenyo, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri và Rúben Dias phù hợp với phong cách của HLV Iraola và có thể sang Liverpool. Arsenal của HLV Mikel Arteta đang thiếu một cầu thủ chạy cánh thuận chân phải và họ sẽ có lý do để chiêu mộ Jeremy Doku.

Trong khi đó, Chelsea có thể tái chiêu mộ thủ môn Marcus Bettinelli, còn Everton có thể đón trở lại ngôi sao cũ Iliman Ndiaye. Rayan Cherki có thể trở về Pháp để chơi cho PSG, trong khi Gerónimo Rulli có thể trở lại Real Sociedad.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.